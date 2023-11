Voerde vor besonderer Aufgabe – Schwelm will den ersten Sieg

Voerdes Fabian Szarmach auf dem Weg zum Korb. Er könnte der TG am Samstag in Dortmund fehlen.

Schwelm Die TG Voerde und die RE Baskets Schwelm sind neu in der Oberliga. Doch vor allem die Schwelmer sind noch nicht so wirklich angekommen in der neuen Liga.

Sechs Spiele sind in der laufenden Saison der Basketball-Oberliga bereits gespielt. In diesen sechs Spielen hat sich bereits herauskristallisiert, dass es sowohl für die Aufsteiger TG Voerde wie auch für den Regionalliga-Absteiger RE Baskets Schwelm nur um den Liga-Erhalt gehen wird. Während die Voerder bereits zwei Siege feiern durften und am Wochenende vor einer schwierigen Aufgabe stehen, könnten die Schwelmer Oberliga-Basketballer im Duell der noch sieglosen Teams zum ersten Mal überhaupt in dieser Spielzeit jubeln.

Für die TG Voerde ist in der Oberliga eigentlich jedes Spiel eine besondere Herausforderung, vor allem wenn das Team von Trainer Martin Schrader und dem spielenden Co-Trainer Lukas Erdhütter personell so dünn besetzt ist wie in der Vorwoche in Haspe. Derzeit sieht es danach aus, dass Moritz Lindner, Leon Fedder, Fabian Szarmach und Marius Rausch wieder in den Kader zurückkehren könnten. Bei Dreier-Spezialist Niklas Lange hingegen sind die Trainer eher pessimistisch. „Derzeit liegt er noch flach. Natürlich hoffe ich auf eine Wunderheilung, wir werden aber sicher nichts Gesundheitsgefährdendes riskieren“, so Coach Schrader.

Voerdes Trainer und sein Pendant kennen sich gut

Dabei wäre ein möglichst gut besetzter Kader am Samstag (19.15 Uhr) beim starken TVE Dortmund-Barop wichtig. Dortmund gehört mit einigen Regionalliga erfahrenen Spielern zu den Top-Teams der Liga, auch wenn das bisher in dieser Saison noch nicht konstant gezeigt werden konnte. Der Voerder Respekt vor dem kommenden Gegner ist jedenfalls groß. „Barop ist unglaublich gut besetzt. Ich freue mich mega auf das Match, weiß aber auch, dass wir absolut top, top, top sein müssen, um einigermaßen auf Augenhöhe agieren zu können“, sagt Schrader, der sich auf ebenfalls auf eine besondere Herausforderung mit einem ihm sehr gut bekannten Trainer freut.

Gemeinsam mit Nedim Zukic (SV Hagen-Haspe II) bilden der Baroper Coach Dennis Köhler und Martin Schrader ein „konspiratives“ Trainer – Trio innerhalb der Oberliga. Vor jedem Spieltag tauscht man Informationen über die kommenden und bereits bespielten Gegner aus, um bestmöglich vorbereitet in die Spiele zu gehen. „Gegen Dennis zu coachen wird für mich am Samstag eine maximale Herausforderung.“

In eigener Halle will Schwelm endlich jubeln

Ebenfalls eine besondere Aufgabe steht den RE Baskets Schwelm bevor. Der neuformierte Regionalliga-Absteiger wartet nach sechs Siegen ebenso wie der kommende Gegner VfL AstroStars Bochum II noch auf den ersten Saisonsieg. Im direkten Aufeinandertreffen der Kellerkinder soll am Freitag um 20.30 Uhr in der heimischen Turnhalle des Märkischen Gymnasiums die lange Durststrecke ein Ende finden.

