Voerde: Zwei Spieler fehlen beim Nachholspiel gegen Ennepe

Ennepetal. BW Voerde möchte im Nachholspiel gegen den TuS Ennepe die Siegesserie fortsetzen. Zwei wichtige Spieler fallen allerdings aus.

Für die Bezirksliga-Fußballer von BW Voerde steht heute Abend das Nachholspiel gegen den TuS Ennepe an. In Halver startet die Partie, welche eigentlich am vergangenen Wochenende hätte stattfinden sollen, um 19.30 Uhr. Am zurückliegenden Sonntag war der Platz von Ennepe aufgrund von Schnee nicht bespielbar.

Nun möchte Voerde die aktuelle Siegesserie fortsetzen. „Wir fahren dahin und wollen den vierten Sieg im vierten Spiel“, fordert Trainer Emrah Özüsaglam. Er stellt aber gleichzeitig klar, dass das nicht einfach werden würde. In der vergangenen Saison verloren die Voerder beide Spiele gegen Ennepe. „Und auch die anderen Teams der Liga tun sich auf dem engen Platz bei Ennepe schwer“, sagt er.

Nicht einsatzbereit

Hoffnungsvoll stimmt ihn aber eine gute Personallage. Doch auf Tobias Schipnik und Tolga Dülger muss Voerde für das heutige Abendspiel verzichten, beide sind nicht einsatzbereit. „Ansonsten sind alle an Bord“, sagt Emrah Özüsaglam.

