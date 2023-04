Fußball Bezirksliga Voerder Frust: Am Ende wird es richtig wild am Tanneneck

Ennepetal. Was für ein Finale gegen Haspe: Sie liegen hinten, gleichen aus, einer fliegt vom Feld, einer humpelt vom Platz und am Ende verliert BW Voerde.

Sekunden nach Abpfiff der Bezirksliga-Partie bildete sich ein Rudel am Ennepetaler Tanneneck. Die Gäste aus Hagen bejubelten ihren späten Siegtreffer – einige möglicherweise unsportlich. Auch wenn sich die Situation letztendlich schnell beruhigte, der Frust bei den Spielern und Verantwortlichen von BW Voerde saß nach der 1:2 (0:1)-Heimpleite gegen BW Haspe tief. Denn unglücklicher hätte es für die Gastgeber am Sonntagnachmittag kaum laufen können.

In der ersten Halbzeit schienen die Voerder noch nicht mit dem nötigen Fokus auf dem Platz. Ungenauigkeiten im Spielaufbau und wenig Offensivdrang aufseiten der Mannschaft von Trainer Emrah Özüsaglam sorgten für ein Chancenplus der Gäste. In der 30. Minute wurde Voerde schließlich dafür bestraft, als Bastian Alexius beim Versuch, in die Mitte zu dribbeln, den Ball verlor und Haspes Stürmer Berkant Erkan den Ball an Voerdes Schlussmann Pascal Schürstedt vorbeischob. „Das einzig gute an der ersten Halbzeit war, dass wir nur 0:1 zurücklagen. Wir waren viel zu schläfrig“, so Özüsaglam.

Zwei Einwechslungen bringen neuen Schwung

Im zweiten Durchgang wendete sich jedoch das Blatt zugunsten der Voerder, auch aufgrund der Einwechslungen von Alexander Hillenberg und Patrick Kusche zur Pause. Immer wieder spielten sich die Gastgeber über die rechte Seite gut durch. Auch einen Freistoß von Nico Hryn hielt Haspes Keeper Kemal Özdemir, der eigentlich Feldspieler ist, seinen Job aber gut machte.

Die letzten fünf Minuten hatten es dann in sich. Zunächst flog Haspe-Kapitän Dennis Niggeloh in der 86. mit Gelb-Rot vom Platz. Zwei Minuten später setzte sich Alexius auf außen durch, spielte den Ball von der Grundlinie zu Tobias Schipnik, dessen Schuss abgeblockt wurde und bei Marc Kiewitt landete, der zum 1:1-Ausgleich einnetzte. In der letzten Szene des Spiels dann der bittere Schlag: Während die Hasper einen Konter starteten, musste Voerdes Verteidiger Flemming Monse verletzt vom Platz humpeln, wodurch die Gäste in eine Überzahl-Situation kamen, die Mentor Mustafa vollendete (92.). „Unglücklicher geht es nicht. Du machst das Tor, bist in Überzahl und machst es dann nicht klug“, so Özüsaglam.

Hasper Verantwortliche laufen zu Özüsaglam

Im Anschluss rannte dann ein Hasper Verantwortlicher in Richtung von Emrah Özüsaglam, zeigte ihm seine Freude über den Siegtreffer und wurde leicht handgreiflich. „Das muss nicht sein. Wenn er einfach bei seiner Mannschaft jubelt, passiert sowas nicht. Keine Ahnung was ihn da geritten hat“, schilderte Özüsaglam die Situation. Der Voerder Coach machte daraus jedoch im Nachhinein nicht mehr als nötig. „Die Jungs kennen sich und haben sich am Ende alle wieder die Hand gegeben. Zum Glück ist niemand vom Platz geflogen.“

