Voerder Handballer bitten wieder einmal zum Tanz

Wie hier bei der Mai-Feier geht es in Voerde wieder hoch her.

Ennepetal. Die Tanz-in-den-Mai-Party bei der TG Voerde ist längst Kult – doch damit nicht genug. Nun versucht sich der Verein an einem neuen Format.

Die TG Voerde hat sich für den Herbst noch ein besonderes Highlight für den Veranstaltungskalender ausgedacht. Mit dem Event „TG Voerde tanzt“ am kommenden Samstag bieten die Ennepetaler Handballer eine Mischung aus altbewährten und neuen Elementen. Der Vorverkauf der Karten hat jetzt begonnen.

Mit ihrem traditionellen „Tanz in den Mai“ sind die Handballer der TG Voerde seit Jahrzehnten bereits fester Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender. Diese Erfolgsgeschichte will man nun um ein Highlight erweitern. „TG Voerde tanzt heißt die nächste Veranstaltung, die der Verein in seinen Sitz in der Loher Straße 146 bringt. „Wir haben richtig Bock gemeinsam mit ‘Die Agentur.’ eine neue Veranstaltungsreihe zu etablieren.“, sagt Marvin Bieser von der TG Voerde. „Die letzten Jahre waren für niemanden einfach und eine Nacht mit DJ und Live-Musik hilft uns und hoffentlich all unseren Besuchern, den Stress für ein paar Stunden zu vergessen.“

Erstmals Tickets auch im Internet erhältlich

Neu ist, dass der TG Voerde zum ersten Mal die Tickets auch online zum Verkauf anbietet. Unter www.tgvoerde.ticket.io gibt es die Karten zu erwerben. Im Preis inbegriffen sind zwei Getränke, so wie man es von der TG Voerde auch beim Tanz in den Mai kennt.

Neben dem Verkauf im Netz lassen sich die Karten aber auch ganz klassisch bei Bäckerei Herberg in der Bergstraße 1 in Ennepetal kaufen.

„Wir sind richtig begeistert, wen wir alles für diese Schnapsidee gewinnen konnten“, sagt Maximilian Zeibig, Leadsänger bei der Band „Die Agentur.“. „Vor und nach uns spielt DJ Cerasi und bringt die Leute in Wallung, an der Theke stellen die Veranstalter vom Ferik Festival ihren Mango Gin zur Verfügung, eine Veranstaltungsfirma baut uns für den Abend eine richtig fette Bühne mit genialen Showelementen. Es ist unfassbar zu sehen, dass so viele Akteure sich bereit erklären, zusammen an einem neuen Format zu arbeiten und gemeinsam ins Risiko zu gehen. Nur so kriegen wir wieder Schwung in das Leben in den Städten hier im Kreis.“

