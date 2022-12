Voerdes Handballer tauchen in die Welt der Darts-WM ein

Ennepetal. Die Handballer der TG Voerde haben eine ganz besondere Mannschaftsfahrt unternommen und waren mehrere Tage bei der Darts-WM vor Ort.

Ungewöhnlicher, aber spektakulärer Ausflug von den Handballern der TG Voerde: Insgesamt acht Spieler reisten nach London, um sich im altehrwürdigen Alexandra Palace (kurz: „Ally Pally“) zwei Abende lange die Darts-Weltmeisterschaften live vor Ort anzusehen. Die Fahrt war ein voller Erfolg, dabei startete sie unter schwierigen Vorzeichen: Als sich die Handballer am Morgen des 18. Dezembers zur Abfahrt in Ennepetal trafen, hatten sie mit Glatteis zu kämpfen.

„Ich wollte alle in Richtung Bahnhof einsammeln, aber am Bremenstadion in Ennepetal war der Boden eine einzige Eisfläche“, berichtet Kreisläufer Lasse Stratmann. Und dann gab es sogar noch eine Schrecksekunde: „Auf dem Weg in die Stadt habe ich mich tatsächlich einmal um 180 Grad gedreht, zum Glück ist nichts passiert. Wir haben uns dann entschieden, das Auto stehen zu lassen und zu Fuß zum Bahnhof zu gehen, das hätte auch anders ausgehen können...“

„Kaum in Worte zu fassen“

Danach lief aber glücklichweise alles wie geplant. Die Spieler um das Torhütergespann Tim Stute und Maik Krüner kamen pünktlich in London an. Nach kurzer Stärkung am Borough Market und einer kleinen Pub-Tour ging es auch schon direkt zum Ally Pally. Mit dem Amerikaner Leonard Gates, dem Kanadier David Cameron und dem Waliser Gerwyn Price, zu Beginn des Turniers auf Platz eins der Weltrangliste, dem sogenannten „Order of Merit“, sahen die Männer um Kreisläufer Janis Thomzig Top-Stars der Szene. Dementsprechend positiv auch das Fazit des ersten Tages: „Was im Ally Pally los ist, ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Die Leute feiern nicht nur die Spieler, sondern sich auch gegenseitig, das macht unglaublichen Spaß“, lobte Thomzig die Atmosphäre in London. „Es ist nichts abgezäunt oder gesperrt, natürlich gibt es da auch Security, aber die Leute wissen dort einfach, wie man feiert, ohne dass es Ärger gibt, das ist schon imposant.“

Am zweiten Tag ging es dann erneut in den Ally Pally – diesmal aber im gemeinsamen Outfit mit Hemd und Hosenträgern. Dort zeigten dann unter anderem die „Queen des Ally Pally“, Fallon Sherrock, und Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld ihr Können. Handballer Justin Jung war vom Ausflug zur Darts-WM begeistert: „Man muss das mal mitgemacht haben. Diese Stimmung hier zu erleben und mit den Engländern jeden Darts-Spieler zu feiern, egal aus welchem Land oder welchen Geschlechts, macht schon riesigen Spaß. Gerade bei Fallon Sherrock war es überragend.“

