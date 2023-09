Voerdes Leon Fedder brilliert bei Sieg in doppelter Rolle

Ennepetal. Fast rutscht der erste Sieg der TG Voerde in der Oberliga in den Hintergrund – bis einer zeigt, dass er nicht nur am Ball über Qualität verfügt.

Zweites Spiel und trotz aller personellen Probleme der erste Sieg: Aufsteiger TG Voerde ist in der Basketball-Oberliga angekommen. Beim TuS Hamm II behielten die Ennepetaler mit 68:51 (39:26) die Oberhand. Im Fokus stand neben dem Sieg allerdings auch der Zusammenbruch eines Hammer Spielers kurz vor Ende der Partie.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Gegen Ende des letzten Viertels erlitt ein Akteur der Gastgeber einen Zusammenbruch, so dass die Partie für mehrere Minuten unterbrochen werden musste. Dank schneller, professioneller und routinierter Erster Hilfe von TG-Big Man Leon Fedder konnte der betroffene Spieler nach einiger Zeit aber wieder auf eigenen Beinen das Feld verlassen und sich zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben. Da zu diesem Zeitpunkt die Partie bereits entschieden war, einigten sich die Coaches und Spieler darauf, anschließend die Uhr einfach ablaufen zu lassen.

Lesen Sie auch: Voerdes Leon Fedder: Zwischen Intensivpflege und Basketball

Sportlich war der Auftritt des Teams um Trainer Martin Schrader ein voller Erfolg. Die Gäste legten in Hamm los wie die Feuerwehr und führten nach acht Minuten bereits mit 18:9. Vor allem die deutlich verbesserte Trefferquote sprang dabei ins Auge. Gleich drei verschiedene Ennepetaler Korbjäger hatten zu diesem Zeitpunkt bereits von der Dreierlinie eingenetzt, zudem griffen auch einige defensive Maßnahmen exzellent. Da sich auch die eingewechselten Voerder Korbjäger nahtlos in das Konzept einfügen konnten, bauten die Gäste den Vorsprung dank eines 8:0-Laufs kurz vor dem Seitenwechsel bis zur Halbzeit weiter aus.

Voerdes Spielertrainer Erdhütter dreht mächtig auf

In den zweiten 20 Minuten meldete sich der lange verletzte Lukas Erdhütter in der Saison endgültig an. Im dritten Viertel traf der TG-Spielertrainer alleine viermal von der Dreierlinie und nahm Hamms-Center durch beeindruckende Defense den Spaß am Spiel. Da sich auch Marius Rausch, Fabian Szarmach oder Moritz Lindner nun in die Scorerliste eintragen konnten, durften die mitgereisten Voerder Fans bereits früh und lautstark den Auswärtssieg feiern.

Letztlich konnte ein absolut verdienter erster Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht werden. „Nach dem ersten Saisonsieg ist jetzt erstmal ein bisschen Druck vom Kessel und wir freuen uns auf einen anspruchsvollen Gegner,“ blickt Coach Martin Schrader bereits voraus.

TG Voerde: Erdhütter (27), Dreßler (13), Fedder (10), Flehinghaus (8), Szarmach (5), Lindner (3), Rausch (2), Potthoff, Heppner.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm