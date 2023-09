Von Silschede fällt nach erstem Sieg eine Zentnerlast ab

Gevelsberg. Mit voller Überzeugung und ohne Kompromisse im Abschluss gewinnt Silschede gegen einen harmlosen SCO III. Trainer Schumacher spürt den Auftrieb.

Es passte perfekt ins Bild wie Shiar Tadjedin den Ball nach einer halben Stunde zum 3:0 für den FC SW Silschede in die Maschen knallte. Mit seinem Treffer schoss er seine Mannschaft beim 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den SC Obersprockhövel III am siebten Spieltag zum langersehnten ersten Saisonsieg – und setzte damit zusammen mit seinem Team den Aufwärtstrend der Silscheder fort.

„Das war ein fulminanter Schuss in die kurze Ecke. Da hatte der Torwart auch keine Chance. Wir haben in der ersten Hälfte kompromisslos und gut gespielt“, lobte Silschedes Trainer Thomas Schumacher den Treffer aus wenigen Meter Entfernung. Die Erleichterung bei Silschede war nach der ersten halben Stunde bereits riesig. „Es ist uns eine Zentnerlast von den Schultern gefallen, wir haben nach dem ersten Sieg gelechzt“, so Schumacher.

Frühe Tore geben Silschede viel Sicherheit

Nach zwölf gespielten Minuten ließ Thorsten Kuchar es bereits das erste Mal im SCO-Tor klingeln. Kurz darauf legte dann Mirnes Sabic nach einem quer gelegten Ball von Kuchar nach (18.). Danach kam der Wuchtschuss von Tadjedin (33.). „Man hat gemerkt, dass wir wollten. Wir waren aber nervös am Anfang, die frühen Tore haben uns dann geholfen, Sicherheit zu gewinnen“, sagte Schumacher, dessen Team im zweiten Durchgang noch mit dem 4:0 durch Sedat Vokshi nachlegte (68.). „Das gibt uns jetzt Auftrieb“, so der Coach. Sein Team blieb nun vier Pflichtspiele in Serie ungeschlagen. Nur gegen Ararat verlor Silschede vor einer Woche durch Nichtantritt.

Der SCO III kassiert dagegen die fünfte deutliche Pleite in Serie und bleibt damit auch weiterhin das sieglose Schlusslicht der Kreisliga A2.

