Vor Wengern-Spiel: Rüggeberg droht tabellarisches Mittelmaß

Ennepetal Im Vorfeld der Saison hatten viele Rüggeberg auf dem Zettel, wenn es um den Titel in der Kreisliga A geht. Zuletzt schwächelte RW aber.

Die vergangenen Wochen hat sich RW Rüggeberg mit Sicherheit schöner vorgestellt. Der stark in die Saison gestartete Fußball-A-Ligist musste zu den Spitzenplätzen abreißen lassen. Der Abstand zum Tabellenführer ist von einem Punkt in nur vier Spielen auf sieben angewachsen – und nun droht es vor der Winterpause noch weiter bergab zu gehen. Rüggeberg droht das Schicksal, wieder komplett zu einer durchschnittlichen Mittelfeldmannschaft abzusteigen.

„Wir sind nur noch tabellarisches Mittelmaß“, gab Trainer Daniel Frölich nach der bitteren 2:4-Niederlage gegen Linderhausen vor drei Wochen bereits offen zu. Die jüngste Bilanz liest sich aus Rüggeberger Sicht schmerzhaft: Nur ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen. Dass die aktuelle Phase aber von außen betrachtet einem Tief oder eine Krise gleichkommt, verdeutlicht vor allem eines: Die starke Entwicklung der Höhendörfler der vergangenen Jahre.



„Wenn man das ganze Jahr betrachtet, dann war es ein erfolgreiches 2023. Für unsere Verhältnisse kann ich ein positives Gesamtresümee ziehen“, fasst Frölich zusammen. Da kann er auch über die zuletzt schwachen Ergebnisse hinwegsehen. Daheim kassierte seine Mannschaft dieses Kalenderjahr keine Niederlage. Vergangene Saison stieß sein Team erstmals unter ihm und seit dem Umbruch in die oberen Tabellengefilde vor, Platz vier. Vor dieser Saison und zum Saisonstart galt Rüggeberg als Spitzenmannschaft. „Wir machen im Vergleich zu vor zwei Jahren viel mehr das Spiel, ich sehe eine sehr gute Entwicklung“, sagt Frölich, dessen Team diese Spielzeit mehrere Kantersiege eingefahren hat. 7:1 gegen SCO III und Breckerfeld II, 6:1 gegen den SuS Volmarstein.

Aber dennoch: Nun geht es gegen den im Titelrennen befindenden SC Wengern und es könnte den nächsten Rückschlag für die ambitionierte Mannschaft geben. „Eine riesenschwere Aufgabe“, weiß Frölich. Es könnte erneut eine Niederlage geben. Die Rüggeberger wurde tabellarisch schon von Ararat Gevelsberg überholt. Der TuS Hasslinghausen ist von hinten noch vier Punkte weg. Aktuell ist Rüggeberg Fünfter.

Frölich hofft auf positives Zeichen vor der Winterpause

Damit rennen die Rot-Weißen den eigenen Zielen hinterher. Doch Frölich bliebt dabei: „Wir wurden vergangenes Jahr Vierter und würden uns dieses Jahr gerne verbessern. Wenn wir das schaffen, ist das schön. Wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter“, sagt er.

„Ich mache mir keinen zu großen Kopf darum“, kommentiert er, dass sein Team mit einer Niederlage gegen Wengern droht, komplett den Anschluss nach oben und den sportlichen Wunschvorstellungen zu verlieren. „Wir könnten noch mal ein Zeichen vor der Winterpause setzen, wenn wir dort was mitnehmen und mit einem positiven Erlebnis in die Pause gehen“, schaut er positiv auf das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr.

