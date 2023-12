Vredens Trainer vor Abschied - neuer Co für Wattenscheid

Ennepetal Oberliga-Geflüster: Der Trainer der SpVgg Vreden kündigt seinen Abschied an. In Wattenscheid bekommt der Coach Unterstützung.

Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause konnte in der Fußball-Oberliga Westfalen (fast) komplett ausgetragen werden. Nur die Partie Eintracht Rheine gegen Sportfreunde Siegen musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Die Sportfreunde Lotte überwintern nach dem 7:0-Kantersieg in Ennepetal als souveräner Tabellenführer.

Am anderen Ende der Tabelle befindet sich nach wie vor die SG Wattenscheid 09, nach einer 2:4-Niederlage beim 1. FC Gievenbeck. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Victoria Clarholz am kommenden Sonntag könnte die SGW 09 vor der Winterpause maximal noch die Rote Laterne abgeben. Im Winter soll sich dann einiges am Kader ändern, es braucht neue Kräfte für den Klassenerhalt. Eine wichtige Personalie im Funktionsteam wurde allerdings gerade erst neu besetzt: Christopher Pache hat die Nachfolge von Timo Janczak als Co-Trainer angetreten.

Für den neuen Assistenten von Engin Yavuzaslan gehe „ein absoluter Lebenstraum“ in Erfüllung, erklärte der neue Co-Trainer der SGW 09. Gegenüber „RevierSport“ führte er aus: „Ich habe acht Jahre für 09 gespielt, die ganze Jugend dort durchlaufen, wohne immer noch in Höntrop und die ganze Familie war und ist Fan der SGW. Meine Mutter hat mich immer in meiner Fußballzeit begleitet, im Verein auch viel gemacht und mein Opa war ein Ur-Wattenscheider durch und durch. Ich habe den 09er (Das Stadionmagazin, Anm. d. Red.) vor dem Stadion verkauft als Jugendspieler, war Balljunge in der Lohrheide.“

Vreden braucht im Sommer einen neuen Trainer

Die SpVgg Vreden verabschiedete sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause: Im Heimspiel gegen Spitzenteam ASC 09 Dortmund gelang ein 2:0-Erfolg. In der Rückrunde beginnt dann die Abschiedstournee von Trainer Matthias Wesseler. Der Trainer hat bekannt gegeben, dass er sich zum Saisonende von der SpVgg verabschieden wird.

Bei den Sportfreunden Siegen hat Maximilian Kraft seinen Vertrag nach einem halben Jahr wieder aufgelöst. Der 21-Jährige, der vor der Saison vom Landesliga-Absteiger TSV Weißtal gekommen war, hatte es nur auf zwei Kurzeinsätze für die Sportfreunde gebracht. Noch sind Formalitäten zu klären, aber Kraft kehrt wahrscheinlich zu seinem Ex-Verein Weißtal zurück.

Bekanntes Gesicht holt Defensivtalent

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat die Rückkehr eines bekannten Gesichts vermeldet: Elias Butzkamm, der bereits in der Jugend für den Verein gespielt hat, kommt zur Saison 2024/25 vom FC Lennestadt. Bei seinem aktuellen Verein ist der Innenverteidiger im Abwehrzentrum gesetzt. Der 20-Jährige betonte: „Ich habe in der Westfalenliga viel Erfahrung gesammelt, und es ist nur logisch, dass ich jetzt den nächsten sportlichen Schritt gehen will. Aber natürlich ist auch die räumliche Nähe ein absoluter Pluspunkt.“

