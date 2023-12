Wätjen und Klostermann: Starke Woche für Gevelsberger Profis

Gevelsberg Perfekte Woche für zwei Gevelsberger Fußballer: Der eine leitet einen emotionalen Abend ein, der andere spielt in Europa stark auf.

Besser hätte die vergangene Woche für Lukas Klostermann und Kjell Wätjen kaum laufen können. Während Klostermann bei der großen Abschiedsshow von Emil Forsberg RB Leipzig mit seinem Treffer gegen die TSG Hoffenheim in Führung bringen konnte, erreichte Wätjen mit der U19 von Borussia Dortmund die Zwischenrunde der UEFA Youth League.

In der 34. Spielminute zeigte sich Lukas Klostermann kompromisslos. Nach einer Ecke und mehreren Kontakten anderer Spieler tickte das Spielgerät vor dem 27-Jährigen im Fünfmeterraum auf, der Gevelsberger nutzte diese Gelegenheit und donnerte den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für RB Leipzig ins Tor. Für Klostermann war es der erste Pflichtspieltreffer nach knapp zwei Jahren. Der variabel einsetzbare Verteidiger dürfte damit auch weitere Punkte in Bezug auf eine mögliche Nominierung für die Europameisterschaft im eigenen Land gesammelt haben. In der 80. Spielminute holte sich Klostermann beim Stand von 3:1 für RB noch die Gelbe Karte ab und hatte dabei Glück, dass sein Foulspiel an Hoffenheims Andrej Kramaric knapp vor dem Strafraum keinen Elfmeter zufolge hatte.

Der aufgrund des Abschieds von Klublegende Emil Forsberg ohnehin schon emotionale Abend endete damit für Lukas Klostermann äußerst zufriedenstellend. Nach einigen schwierigen Wochen in Leipzig hat sich der Gevelsberger in seinem bereits neunten Jahr in Ostdeutschland wieder in die erste Elf von Trainer Marco Rose gespielt.

Drei wichtige Siege für Wätjen in einer Woche

Für Kjell Wätjen ging am Samstag eine ebenfalls sehr emotionale Woche zu Ende. Vor einer Woche drehte er mit der U19 von Borussia Dortmund einen 0:1-Rückstand gegen Bayer Leverkusen in einen 2:1-Erfolg und behauptete damit die Tabellenführung in der Bundesliga West. Wenige Tage später zeigte der 17-Jährige, für dessen Ausbildung der FSV Gevelsberg erst kürzlich vom DFB geehrt wurde, eine starke Leistung im entscheidenden Gruppenspiel der Youth League. Wätjen zeigte gegen den Nachwuchs von Paris St. Germain eine starke Leistung und bereitete das 1:0 durch Samuel Bamba vor, auch beim 2:0 hatte Wätjen mit einer starken Balleroberung maßgeblichen Anteil. Zum Abschluss dieser Woche gelang dann noch ein souveräner 3:0-Sieg über den SC Verl.

Mit zwei weniger absolvierten Spielen als der Tabellenzweite Leverkusen führt der BVB die Bundesliga West nun mit drei Punkten Vorsprung an. In der Youth League geht für Wätjen und sein Team im Februar in den Play-Offs weiter, der Gegner wird am kommenden Dienstag ausgelost.

