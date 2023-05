Wahnsinn! Schwelmer Triathlet holt 50 Plätze auf dem Rad auf

Schwelm/Kreuztal. Der Saisonauftakt hätte für den Schwelmer Linus Kube kaum besser laufen können. In Buschhütten beeindruckt er trotz immens starker Konkurrenz.

Viel besser hätte der Auftakt für den Schwelmer Triathleten Linus Kube in die neue Saison kaum laufen können. Beim 37. EJOT Triathlon Buschhütten zeigte der Ausdauersportler eine Steigerung in einer der drei Disziplinen und setzte sich in der Altersklasse der 20- bis 24-Jährigen an die Spitze des Feldes. In der Gesamtwertung reichte es für Kube, der für den Schwelmer SC auch in der neuen Saison in der Triathlon-Oberliga an den Start gehen wird, letztlich für einen starken 30. Platz.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Wie gut dieser 30. Platz ist, zeigt sich beim Blick auf das starke Teilnehmerfeld im Kreuztaler Ortsteil Buschhütten. So wurde mit Sebastian Kienle ein ehemaliger Weltmeister auf der Ironman-Distanz nur Dritter beim Wettbewerb im Siegerland. Elf Minuten schneller als der 21-jährige Kube war der Profi dabei.

Schneller im Becken, am schnellsten auf dem Rad

Die größte Steigerung im Vergleich zu den letzten Wettbewerben im vergangenen Jahr zeigte Linus Kube im Schwimmen. Über eine Minute schneller schwamm der junge Schwelmer und stieg nach 17:06 Minuten auf das Rad. In seiner Paradedisziplin zeigte Kube seine ganze Stärke und legte die 41,9 Kilometer in 56:50 Minuten zurück. Damit war Kube der schnellste Teilnehmer im Amateurfeld und ließ auch den ein oder anderen Profi hinter sich. Nach dem er als 82. aus dem Becken gestiegen war, ging es auf Position 32 zum Laufen, wo Kube noch einmal zwei Plätze gut machen konnte. „Der Lauf hat sich schon sehr hart angefühlt, da ich im Training bisher wenig Intensitäten beim Laufen drin hatte, mit der Zeit bin ich aber sehr zufrieden. Am Ende stand eine Gesamtzeit von 1:52,16 Stunden für den Schwelmer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm