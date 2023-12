WAZ-Pokal: Trainer von Schwelm und Voerde spielen selbst mit

Sprockhövel Beim Hallenturnier der TSG Sprockhövel treten Verantwortliche des VfB Schwelm und BW Voerde vor den Ball. Dazu gibt‘s eine Doppelrolle.

Als spielender Co-Trainer des FC Blau-Weiß Voerde ist es Sinan Hajra gewohnt, immer wieder mal die Schuhe zu schnüren. Er spürt, dass ihm mit 38 Jahren das ein oder andere etwas schwerer fällt, zum Beispiel die Sprintausdauer. Auf einem kleinen Spielfeld ist das anders, dort kann der kleine, flinke Techniker noch zeigen, was er drauf hat. Genau das macht er beim WAZ-Pokal, der vom 28. bis 30. September in der Glückaufhalle in Sprockhövel stattfindet.

Er ist nicht der einzige Verantwortliche aus dem Südkreis, der mitspielt. Für Luca Schreiber als fester Bestandteil des Kaders der SpVg Linderhausen ist dies ohnehin so und er betreut den in der Hinrunde formstarken A-Ligisten. Er ist ein guter Hallenspieler, macht Bälle fest und arbeitet viel mit seinem Körper. „In der Halle ist es schöner und vom Coaching her lockerer, weil es hauptsächlich um Spaß geht. Wir erklären Spielern nicht großartig, was sie falsch machen, sondern geben eher Tipps“, sagt er selbst zu seinem Einsatz in Sprockhövel. Der Offensivspieler findet es sogar sehr interessant, ohne Haupttrainer anzutreten. Denn: „In Halle fast jeder auf dem Spielfeld Coach, mit kleinen Zurufen.“

Nermin Jonuzi wurde von Spielern gefragt, ob er mitspielt

Voerdes Sinan Hajra eignet sich geradezu als Hallenspieler, ist womöglich der talentierteste aus dem Kader. „Wenn meine Beine mitmachen, versuche ich auf jeden Fall, gut mitzuspielen. Die Halle ist was ganz anderes“, sagt er. Ihm falle es leichter und zugleich steigt seine Motivation nicht nur den Ball in die Maschen zu hauen, sondern fein zu behandeln und mit Geschick und Raffinesse im Tor unterzubringen. Seiner Meinung nach zeige sich so auch, wer auf engem Raum gut auf dem Feld ist.

Dem schließt sich Nermin Jonuzi an, der Trainer des VfB Schwelm. Er ist seit Sommer Chefcoach, war davor als Kapitän am Ball. Er schnürt wohl in Sprockhövel auch noch einmal die Schuhe, obwohl der Kader für den Pokal prall gefüllt ist: „Meine Jungs haben gefragt, ob ich mit zocken möchte. Vielleicht mache ich ein Spiel und verteile von hinten Bälle, mal schauen“, sagt er dazu. Er hätte auch Lust, mehrere Spiele zu machen, wenn es dazu kommt.

