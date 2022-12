Dieser Torhüter ist der Kreisliga-Keeper des Jahres 2022

Schwelm. Kapitäne, Trainer, Fans sowie diese Sportredaktion haben entschieden: Dieser Spieler aus dem EN-Kreis ist der Kreisliga-Torhüter des Jahres 2022.

Nachdem bereits die Entscheidung bei der Wahl zum Kreisliga-A-Fußballer des Jahres 2022 gefallen ist, steht nun auch der Torhüter des Jahres fest: Noah Tschierse von der SpVg. Linderhausen hat sich bei der Abstimmung knapp gegen seine Konkurrenten durchgesetzt.

Das sagt der Gewinner

Der 21-jährige Keeper erklärte unmittelbar nach seinem Sieg, dass er sich sehr darüber freue. Zudem hob er seine Mannschaft hervor, ohne die der Titel seiner Meinung nach nicht möglich gewesen sei. „Meine Mitspieler haben wahrscheinlich den größten Anteil an der Auszeichnung, weil sie mich alle unterstützen und wir eine super Abwehr haben“; sagt er. Seine Zukunft möchte er weiterhin bei Linderhausen verbringen. „Das ist mein Kindheitsverein und ich fühle mich einfach sehr wohl“, meint der Torhüter.

So hat sich der Sieger den Titel verdient

Seit zwei Spielzeiten ist der junge Schlussmann ein fester Rückhalt im Tor bei Linderhausen und hat in seinen ersten beiden Seniorenjahren viele Einsatzzeiten gesammelt – und das trotz einer starken Konkurrenz im eigenen Team in Form von Julian Wasserfuhr.

Kreisliga-Torhüter des Jahres 2022: Noah Tschierse von der SpVg. Linderhausen. Foto: Michael Scheuermann

In diesem Jahr absolvierte der Keeper 25 Ligaspiele für den Verein von der Rennbahn – bei einigen davon stand er sogar trotz einer schweren Hüftprellung im Kasten. Zudem zeigte er mit einem erzielten Tor auch seine Qualitäten vor dem gegnerischen Gehäuse.

So kommt das Ergebnis zustande

Insgesamt drei verschiedene Abstimmungen haben am Ende zur Entscheidung beigetragen. Die erste Abstimmung fand auf der Social-Media-Plattform Instagram statt. Im ersten Schritt haben die Follower ihre Favoriten für die jeweiligen Kategorien vorgeschlagen. Die vier am häufigsten vorgeschlagenen Akteure standen dann in einem Voting zur Auswahl. Zudem gab es noch eine zweite Umfrage unter den Trainern und Kapitänen der Mannschaften, die in diesem Jahr in der Kreisliga A2 gespielt haben. Als dritter Aspekt floss zudem eine Abstimmung und Einordnung dieser Sportredaktion in die Endwertung mit ein.

Bei jedem Voting kam so eine Top Drei zustande – der Erstplatzierte bekam dabei je drei Punkte, der Zweite zwei und der Dritte einen. Alle Abstimmungen waren gleich stark gewichtet, sodass Spieler, Trainer oder Torhüter maximal neun Punkte holen konnten.

Die Abstimmung auf Instagram sowie dieser Sportredaktion gewann Noah Tschierse, bei der Umfrage der Kapitäne und Trainer landete er auf dem vierten Rang. Somit sammelte er sechs von insgesamt neun möglichen Punkten.

Wie schnitten die anderen Spieler ab?

Die Wahl zum Kreisliga-Keeper des Jahres ging denkbar knapp aus, denn mit nur einem Punkt weniger landete Thomas Stiebler vom FC SW Silschede auf dem zweiten Rang. Bei der Abstimmung auf Instagram wurde er Dritter, bei der Trainer- und Kapitänsumfrage sowie dem Voting dieser Redaktion jeweils Zweiter.

Dritter bei dieser Wahl wurde Luke Späth vom TuS Ennepetal II, der auf Instagram Zweiter und in den beiden weiteren Votings den dritten Platz erzielte. Das Treppchen verfehlt hat Kevin Klink (TSG Sprockhövel II) – der Schlussmann setzte sich bei der Umfrage der Trainer und Kapitäne klar durch, in den beiden anderen Votings spielte er dagegen keine Rolle.

