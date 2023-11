Fußball Oberliga Westerhoff fordert eine breite Ennepetaler Brust in Siegen

Ennepetal Individuelle Fehler kosteten dem Fußball-Oberligisten Punkte. Gegen erstarkte Sportfreunde will er einen selbstbewussten TuS sehen.

Die 2:4-Niederlage gegen die Spvvg. Erkenschwick vom vergangenen Wochenende hängt Sebastian Westerhoff nicht mehr nach. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht“, nennt der Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal den aus seiner Sicht maßgeblichen Grund für die sechste Saisonniederlage. Nichtsdestotrotz steht er mit seinem Team nach 13 Spielen deutlich besser da als zum vergleichbaren Zeitpunkt in der Vorsaison. Zufrieden ist man vor dem Spiel bei den Sportfreunden Siegen am Sonntag (14.30 Uhr) mit der Ausbeute von 21 Punkten allerdings noch nicht.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Zwei individuelle Fehler verhinderten gegen Erkenschwick, dass der TuS Ennepetal sein Punktekonto in die Höhe schrauben konnten. Erst sah Torwart Marvin Weusthoff schlecht aus, dann leistete sich Daniel Wieczorek gleich zwei Fehler, die unmittelbar zu Gegentoren führten. Nach dem Spiel nahm Trainer Westerhoff den 20-Jährigen in die Arme und tröstete ihn. „Mich nimmt sowas immer mit, weil ich weiß, wie sehr er sich selbst da drüber ärgert“, sagt der TuS-Coach. Fehler, so ärgerlich sie auch für einen Trainer sind, gehören laut Westerhoff zur Entwicklung eines jungen Spielers dazu, Konsequenzen bezüglich einer nun möglichen Nichtberücksichtigung gibt es für Wieczorek dementsprechend nicht.

Defensiv hat Westerhoff die Qual der Wahl

Dabei sind die personellen Voraussetzungen in der Ennepetaler Defensive inzwischen deutlich besser, als noch vor einigen Wochen. Sebastian Lötters und Stefan Siepmann stehen wieder zur Verfügung und auch der in der Vorsaison so sichere Daniel Grgic zeigt nach seiner Verletzung aufsteigende Form. Zudem kehrt mit Deniz Yasar der etatmäßige Linksverteidiger zurück ins Aufgebot. Fehlen wird, neben den länger verletzten Goles, Yahkem, Lahchaychi und Tok, der Gelb-Rot-gesperrte Lilian Reyes-Mellado.

Angesichts der kommenden Herausforderung bei den Sportfreunden Siegen ergibt sich so eine willkommene personelle Qual der Wahl in der Defensive. Die Siegener konnten sich nach einem turbulenten Saisonstart mitsamt Trennung vom Ur-Siegeners und Ex-Nationalspieler Patrick Helmes zuletzt fangen und holten aus den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte. „Sie sind jetzt komplett wieder in der Spur und so stark, wie ich sie vor der Saison erwartet hatte“, sagt Westerhoff. Von seinem eigenen Team möchte er im Vergleich zum Erkenschwick-Spiel wieder mehr Selbstbewusstsein sehen, schließlich habe man in der bisherigen Saison gezeigt, dass der TuS Ennepetal für alle Teams ein schwierig zu bespielender Gegner ist.

Wenn wir an Weihnachten immer noch 21 Punkte haben, ist hier niemand zufrieden. Sebastian Westerhoff, Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal

Zu den bisher eingesammelten 21 Punkten sollen bis zur Winterpause noch einige hinzukommen. „Wenn wir an Weihnachten immer noch 21 Punkte haben, ist hier niemand zufrieden. Wir haben uns ein Ziel für die kommenden vier Spiele gesteckt und die wollen wir auch erreichen“, sagt Trainer Westerhoff. Wie genau diese angestrebte Zahl aussieht, möchte er nicht verraten. Aber mit einem weiteren Sieg in Siegen würde es mit Sicherheit in die richtige Richtung gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm