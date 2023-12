Wichtiger Sieg für Voerde, nächste Klatsche für Schwelm

Ennepetal/Schwelm Basketball-Oberliga: Spielertrainer und treffsicherer Guard überzeugen bei der TGV. Schwelm ist in Hagen erwartungsgemäß chancenlos.

Der Klassenerhalt der RE Baskets Schwelm in der Basketball-Oberliga droht ein unmachbares Unterfangen zu werden. Auch im zehnten Spiel setzte es für den Regionalliga-Absteiger eine herbe Pleite in Hagen. Aufsteiger TG Voerde durfte sich hingegen über einen wichtigen Sieg freuen und konnte sich damit ein wenig von den bedrohlichen Plätzen absetzen.

Ganz offenbar haben die Korbjäger der TG Voerde großes Selbstvertrauen aus dem Derbysieg in Schwelm eine Woche zuvor gewinnen können. Gegen die LippeBaskets Werne II zeigte das Team um Trainer Martin Schrader ab der ersten Minute an eine sehr konzentrierte Vorstellung und fuhr letztlich einen 84:77 (38:41)-Sieg ein. Vor allem der Backcourt der TG konnte überzeugen: Lucas Falkenrath überzeugte im Aufbau, während Elias Dreßler auf der Shooting-Guard-Position zur Höchstform auflief. Fünf Dreier gelangen ihm, insgesamt kam Voerde auf neun verwandelte Dreipunktwürfe. Weil auch der defensive Plan von Schrader und Spielertrainer Lukas Erdhütter, der angeschlagen spielte und sich auch deshalb ein Extralob von Schrader verdiente, ging voll auf. „Eigentlich war Lukas heute nicht einsatzfähig, aber wie der Typ auf die Zähne beißen kann, ist eine Sensation“, so Schrader.

Schwelm bleibt bei einem Sieg aus zehn Spielen

Ganz anders ist hingegen die Stimmungslage bei den RE Baskets, die bereits im Vorfeld von einer Niederlage beim Tabellenzweiten TSV Hagen ausgegangen waren. Das sollte sich bewahrheiten, denn die Schwelmer waren letztlich deutlich mit 48:83 unterlegen und bleiben bei einem Saisonsieg stehen.

