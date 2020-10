Wie der „Golfervirus““ einen Fußballer infizierte

Ob mit dem Ball am Fuß oder am Schläger – Maurits „Mau“ Petter konnte sich lange nicht zwischen Fußball und Golf entscheiden. Als er sich vor sieben Jahren während eines Saisonspiels auf dem Rasenplatz am Knie verletzte, wurde ihm die Entscheidung schließlich abgenommen. Mit Berücksichtigung seines Sportstudiums ließ er den körperbetonten Sport ab diesem Zeitpunkt hinter sich und nahm sich wieder einer weniger riskanten Sportart an: dem Golfen – seiner heutigen „Nummer-Eins-Sportart“, die sie aber nicht immer war.

Bis er mit 16 Jahren bei einem Schnupperkurs auf Gut Berge das erste Mal den Golfschläger in die Hand nahm, konnte sich nichts zwischen ihn und den Fußball stellen, dem er sich schon als vierjähriger Knirps verschrieben hatte. Als er aber dann im Jugendalter erstmals mit Golf in Berührung kam, infizierte er sich sofort mit dem „Golfervirus“, der bis heute an ihm haftet. „Mir hat von Anfang an die Komplexität des Sports gefallen“, erzählt Petter, der in Gevelsberg groß geworden ist.

Mit dem GC Gut Berge in der „Deutschen Golf Liga": (vorne v.l.) Lars Sondermann, Robin Rüping, Mauritz Petter, Luc Majewski, (hinten v.l.) Andrew Röhre, Andre Vaupel, Alexander Pfeiler, Christopher Cramer und Alexander Finke. Foto: Verein / Archiv

In Gevelsberg hat seine fußballerische Laufbahn begonnen, als er beim FC Silschede die ersten Bälle kickte bis seine Jugendmannschaft aufgelöst wurde und er schließlich beim FSV Gevelsberg anheuerte. Dem Verein mit Sitz im Stefansbachtal blieb er bis zur Beendigung seiner Karriere treu. Nur kurzzeitig verschlug es ihn in der Jugend zum Wuppertaler SV, wo er sich aber nach einem Jahr wieder verabschiedete und in die Heimat zurückkehrte, da der Zeitaufwand sowohl für den eingespannten Schüler als auch für das Elterntaxi zu aufwendig war.

Vier Jahre paralleler Sport

Nach dem Einstieg in den Golfsport stand er vier Jahre sowohl auf dem Golf- als auch auf dem Rasenplatz und lieferte in beiden Sportarten parallel seine Leistungen ab, aus zeittechnischen Gründen verblieb er jedoch dann beim Fußball.

Ausschlaggebend für den Wandel zum Golf war eine Partie seines FSV im Jahr 2013, bei der er sich als Stürmer das Kreuzband und den Meniskus riss und monatelang jegliche sportliche Aktivität aussetzen musste, ganz zum Nachteil seines Sportstudiums: „Wegen der Verletzung konnte ich ewig keinen Sport machen und musste immer wieder Semester dran hängen“, schildert der ehemalige Sportstudent die damaligen Umstände. Er konnte weder trainieren noch Prüfungen ablegen, wodurch sich seine Studienzeit immer weiter in die Länge zog.

Referendariat genießt den Vorrang

Weil er sich bereits vor seiner Fußball-Pause aus zeittechnischen Gründen vom Golfen abgewandt hatte, zündete sich während des Genesungsprozesses aber die Idee, seine Golftasche abzustauben und es einfach nochmal anzugehen. Vor allem in Anbetracht seines Referendariats, hängte er seine Fußballschuhe an den Nagel beziehungsweise ließ sie dort hängen und widmete sich in einem zweiten Anlauf seiner vergessenen Leidenschaft, dem Golfen.

Seitdem Maurits Petter dem „Golfervirus“ verfallen ist, schlagen daher zwei Herzen in seiner Brust. Mit dem Fußball und dem Vereinsleben war er aufgewachsen, im Golfen fand er hingegen das passende Gegenstück zum Teamsport. „Golf war immer ein guter Ausgleich, ich konnte immer ganz gut dabei abschalten. Auch im Abi habe ich einfach ein paar Bälle geschlagen, um den Kopf frei zu bekommen“, erinnert sich der Gevelsberger zurück an seine Anfänge auf dem Fairway. Der Sport mit dem Schläger zieht sich bis heute durch das Leben des 33-Jährigen, ganz im Gegensatz zum Fußball.

Die Verletzung trug maßgeblich dazu bei, dass der mittlerweile ausgelernte Sportlehrer heute ein oft und gern gesehener Gast beim Golfclub ist und fährt am liebsten an warmen Sommertagen nach Gut Berge, um ein paar Bälle zu schlagen. Abgesehen davon bringt er sich aber auch als Vorstand der Jugend gewissenhaft ein und organisiert unter anderem Schnupperkurse für Neueinsteiger, die im kommenden Sommer wieder auf den Golfplatz kommen und das erste Mal einen Schläger in die Hand nehmen sollen.

Turniere und Ligenspiele für GC Gut Berge

Als Mitglied der Klubmannschaft spielt Petter für gewöhnlich auch Turniere im Team, die in diesem Jahr jedoch coronabedingt allesamt ausfielen. Im Vergleich mit seiner alten Sportart, gibt es hinsichtlich der Mannschaften auch einige Unterschiede: „Das Mannschaftsgefüge ist beim Fußball natürlich etwas anderes als beim Golfen. Beim Fußball hat man ja auch regelmäßiges Training und beim Golfen muss man sich eher verabreden, dass man sich sieht“, so Mauritz Petter und denkt positiv an seine Jungs vom FSV zurück, ist gleichzeitig aber auch froh, sein Zeitpensum beim Golfen unabhängig und flexibel einteilen zu können.

Mauritz Petter am Ball (hier gegen VfL Schwerte). Für den FSV Gevelsberg war er bis zu seiner schweren Knieverletzung im Jahr 2013 für den Bezirksligisten auf dem Platz. Foto: MiSch / Archiv

Mit Blick in die Wintersaison spielt er aber nun mit dem Gedanken, sich doch mal wieder ans Kicken heranzuwagen. Als festangestellter Lehrer muss er im Falle einer Verletzung nun auch keine zusätzlichen Semester mehr fürchten. Im Gespräch mit FSV-Trainer Patrick Kirschhofer ließ Petter bereits anklingen, dass er nicht abgeneigt wäre, mal wieder spaßeshalber in der zweiten Mannschaft den Ball rollen zu lassen. Zuletzt hatte er mit seiner alten Truppe eher weniger Kontakt, doch Petter erklärt: „Ich freue mich immer die Leute wiederzusehen, zum Beispiel auf der Gevelsberger Kirmes oder im Papillon. Da trifft man immer wieder auch Leute vom Fußball“, erzählt der einstige Mittelmann, den die FSVler bald vielleicht wieder öfter zu Gesicht bekommen werden.

„Ich bin mit Gevelsberg verwurzelt“, sagt Maurits Petter und meint damit vor allem die Verbundenheit, die sich in den über 20 Jahren Vereinsleben in seiner Heimatstadt entwickelt hatte. „Ich habe das Kapitel Fußball noch nicht abgeschlossen“, so Petter nachdenklich. Er würde versuchen, beide Sportarten wieder parallel laufen zu lassen, in den Sommermonaten aber dann eher zur Golftasche greifen. „Fußball war Ewigkeiten meine ‚Nummer-Eins-Sportart‘, aber mittlerweile ist es eben das Golfen.“

INFOKASTEN: