Wie die HSG II drei Spiele in vier Tagen überstehen möchte

Gevelsberg. Drei Partien in nur vier Tagen: Das klingt nach einer unmöglichen Aufgabe. So möchte die HSG Gevelsberg/Silschede II der Belastungsprobe bestehen

Für den Handball-Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede II kommt es im Abstiegskampf in dieser Woche knüppeldick. Bevor am Samstag das reguläre Heimspiel gegen den VfL Eintracht Hagen III ansteht, muss die Mannschaft von Trainer Marco Luciano unter der Woche gleich doppelt ran – einmal gegen die SG Attendorn Ennest und im zweiten Wochenspiel gegen den HSV Plettenberg/Werdohl.

„Die Belastung ist natürlich enorm. Zeit für Regeneration gibt es nicht. Dazu kommt am Donnerstag noch die weite Anreise“, skizziert Luciano die Herausforderungen der kommenden Tage. „Jede Mannschaft hat schon genug Probleme. Durch die vielen Verlegungen wird die Saison mit dem engen Terminplan zusätzlich verzerrt“, meint der Gevelsberger Trainer.

Heimstärke großer Vorteil

Am Mittwoch startet die Handball-Woche für die HSG mit dem Spiel gegen die SG Attendorn Ennest. Um 20.30 Uhr möchte das Team dann in der Halle West von seiner Heimstärke profitieren. Schließlich holten sie in dieser Saison einen Großteil ihrer Punkte in der eigenen Halle. Die Gäste aus Attendorn spielen ebenfalls eine sehr starke Saison. Als Tabellenvierter mischen sie ganz vorne mit. Sie haben eine eingespielte Mannschaft mit einem guten Gegenstoßverhalten. „Attendorn hat sich sehr gut entwickelt. Aber wir spielen zuhause und müssen genau hier die Grundlage für den Klassenerhalt legen“, fordert Luciano.

Keine 24 Stunden später treffen die Gevelsberger dann auf den HSV Plettenberg/Werdohl. Um 20 Uhr geht es dann im Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten, der noch beste Chancen auf den Aufstieg hat. „Wir wissen, dass das für uns nach einem normalen Arbeitstag eine unheimlich schwierige Aufgabe wird“, ist sich Luciano sicher.

Spiel soll lange offengehalten werden

Im Hinspiel kassierte seine Mannschaft die bis dato einzige Niederlage in eigener Halle. Grund war auch, dass der HSV durch einen starken Kader ohne Schwächen besticht. Mit erfahrenen Leuten wie Keeper Marcel Kämmerer oder Außen Björn Traumüller hat der HSV klare Vorteile auf seiner Seite. „Werdohl steht nicht umsonst dort oben. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Spiel so lange wie möglich offen zu halten“, gibt sich Luciano kämpferisch. Danach geht es für die Reserve bereits am Samstag gegen Eintracht Hagen III. Das wird dann das dritte Spiel in nur vier Tagen für Gevelsberg – anstrengende Tage, die über den Ligaverbleib entscheiden.

