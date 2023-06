Wie GW Ennepetal den Spagat zwischen Groß und Klein meistert

Die Leichtathleten der DJK Grün-Weiß Ennepetal waren im Frühsommer 2023 in einem Trainingslager in Meppen.

Ennepetal. Die Ennepetaler Leichtathleten haben immer wieder talentierte Athleten. Manche schaffen es auf hohe Ebenen – trotz häufiger und aktueller Hürden.

Die Sommerferien haben begonnen, die meisten Sportler legen daher eine kleine Pause ein, das Training wird heruntergefahren. Doch je nach Sportart geht‘s gerade auch über den Sommer weiter, zumindest in reduziertem Umfang. So auch bei den Leichtathleten der DJK Grün-Weiß Ennepetal. Die recht kleine Abteilung der Jugendkraftler hat viel Potenzial. Das zu fördern ist aber gar nicht so einfach und das aus mehreren Gründen.

Seit Ende der 1960er-Jahre besteht die Abteilung offiziell. „Der erste Leichtathletik-Wettkampf ist aber laut unserer Chronik bereits im Jahr 1928 dotiert“, verrät der Vorsitzende Michel Ecke. Sein Großvater gehörte zu den Gründungsmitgliedern, sein Vater baute die Leichtathletik-Abteilung mit auf und er selbst ist seit dessen Bestehen mit dabei. Seine Schwester und deren Söhne gehören derzeit dem Vorstand an. Die Neffen Sven (31) und Fabian (29) Watermann sind gleichzeitig die aktuell ältesten Athleten, die ab und an noch mal auf kleinerer Ebene Wettkämpfe bestreiten.

Teilnahme an Wettkämpfen ist für GW Ennepetal schwierig

Dies ist auch ein Knackpunkt, es gibt nicht regelmäßig Wettkämpfe, die die Grün-Weißen mit ihren jungen Aktiven besuchen kann. „In der Regel haben wir nur Jugendliche bei uns im Training. Nach der Schule fehlt oft die Zeit oder sie ziehen bedingt durch Studium oder Beruf weg“, erzählt Michael Ecke, der selbst zum Trainerteam gehört. Er betont in diesem Zug aber auch: „Bei uns wird niemand gezwungen, Wettkämpfe zu machen. Wir machen auch klar, dass es nicht immer darum geht, sich zu messen. Wenn wir ein Talent erkennen, versuchen wir es gezielt darauf anzusprechen. Doch der Wille und auch Trainingsaufwand muss gegeben sein.“ Und teilweise seien die Eltern ehrgeiziger als der Nachwuchs selbst.

„Die Bereitschaft, mehr zu tun, muss gegeben sein, falls jemand Potenzial mitbringt. In der Leichtathletik kann man sich dann aber nicht verstecken, wie es vielleicht in Mannschaftssportarten zunächst noch möglich ist.“, sagt Ecke. Zuletzt hatte sich die nun 16 Jahre alte Liv Stör dazu entschieden, den großen Schritt von Ennepetal aus zum TSV Bayer Leverkusen zu gehen. Dort war die erst auf Mehrkampf und dann vor allem auf Hochsprung spezialisierte Sportlerin bei den ersten Wettkämpfen – zuletzt in Köln auf der Sprintstrecke. Teilweise trainiert sie unter der Woche noch in Ennepetal, aufgrund der weiten Entfernung nach Leverkusen. Ihre jüngeren Geschwister sind zudem bei der DJK im Leichtathletik-Nachwuchs zu finden.

Spaß am Sport steht im Vordergrund

Dem Nachwuchs soll vor allem Spaß am Sport vermittelt werden, den ganz Kleinen zunächst grundsätzlich Bewegung, um ein sicheres und geschicktes Körpergefühl zu entwickeln. Und für die gesamte Gruppe werden sogar kurze Trainingslager geplant, zuletzt in Meppen. „Dort waren alle fokussiert und konzentriert, wir konnten gezielteres Techniktraining durchführen“, freut sich Ecke. Er relativiert es allerdings direkt: „Es hält danach nicht immer bei allen an, da heutzutage Jugendlichen eine Masse an Freizeitmöglichkeiten geboten werden.“ Die Eltern müssten dann mitziehen, was auch bei Terminen für Wettkämpfe schwierig ist – und der kleine Verein kann auch nur begrenzt Möglichkeiten anbieten, gemeinsam mit mehreren Athleten anzutreten.

Dabei erzielten im vergangenen Jahr einige Athleten Erfolge. Die Ennepetaler Mädchen landeten in der Teamwertung bei den Westfälischen Meisterschaften im Finale und belegten insgesamt Rang fünf - das gelang noch nie in der Vereinsgeschichte. Und davor gab‘s mit dem Gewinn der männlichen 4x200-Meter-Staffel bei den Westfälischen Hallenmeisterschaften Anfang 2022 einen weiteren Erfolg. „Wenn gute Leistungen erbracht werden, sind bei unserem Trainerteam die Möglichkeiten aber irgendwann begrenzt“, sagt Ecke offen. Das muss sich aktuell auch mit Blick auf die Trainingsstätten umorientieren.

Es fehlt aktuell an Trainingsorten

Denn: Durch den Umbau des Bremenstadions fehlt dort auf der zuletzt nicht mehr benutzbaren Laufbahn die neue Tartanbahn. „Wir haben aber schon die Zusage bekommen, sie nach Fertigstellung nutzen zu können“, sagt Ecke. Der 63-Jährige zeigt sich daneben sehr erstaunt, dass im Dorma-Sportpark in Voerde die erst 15 Jahre alte Tartanbahn ausgetauscht werden muss – was in den Sommerferien geschehen soll. „Sie hatte schon teilweise richtige Beulen und war eingerissen“, weiß Ecke.

Der Ennepetaler erzählt, dass das Training über die Ferienzeit mit Läufen im Wald und kleinen Sprungeinheiten auf Wiesen überbrückt werden kann. Denn im Herbst stehen für die jungen Athleten noch einmal Wettkämpfe an. Ecke hofft, dass sich die Arbeiten nicht nach hinten hinaus bis womöglich zu den Herbstferien verzögern. Denn dann wäre vielleicht durch parallel schwierig zu erhaltene Hallenzeiten keine ausreichende Vorbereitung auf Wettkämpfe gegeben.

