Wie Matthias Steiner? Ennepetaler Strongman Vizeweltmeister

Southampton/Ennepetal. Der Ennepetaler Dennis Biesenbach übertrifft sich selbst und wird Vizeweltmeister. Der Tod seiner Mutter spielt eine große Rolle.

Dennis Biesenbach übertrifft sich einfach immer selbst. In der Vergangenheit hat der Ennepetaler Strongman wieder und wieder bewiesen, dass er zu Außergewöhnlichem fähig ist. Fast schon zu Unmenschlichem. Er zieht Lokomotiven, LKW oder stemmt Gewichte wie wenige andere in Deutschland. Am Wochenende ist er bei seinem WM-Debüt in England gleich auf das Treppchen gestiegen – in einer Disziplin, die nicht weniger außergewöhnlich ist als seine anderen irren Geschichten. Er ist Vizeweltmeister im „Log Lift“. Zu Deutsch: Baumstamm-Heben.

Für „Beazy“ ist es ein erleichternder Abschluss eines Jahres, das ihn zunächst etwas aus der Bahn warf. Im Frühjahr musste er den Tod seiner Mutter verkraften. Dieser brachte ihn aus seiner Vorbereitung für den Kampf um den Titel „Stärkster Mann Deutschlands“, für den er schließlich die Qualifikation verpasste. Die Erinnerung an seine Mutter gab ihm beim Log-Lift-Wettkampf am Samstag in Southampton dann aber die letzten paar Prozente. „Ich habe, als ich zur Plattform gelaufen bin, noch mal kurz an sie gedacht und wie sie sich jetzt freuen würde, wenn ich noch einen Platz nach vorne komme", lässt Biesenbach durchblicken.

Es wäre mehr möglich gewesen

Denn nachdem er im ersten Versuch 170 und im zweiten 185 Kilogramm fehlerfrei stemmte, hatte er den dritten Platz bereits sicher. Der 195-Kilo-Stamm im finalen Versuch würde ihm den Vize-WM-Titel bescheren. Und so kam es. „Ich hatte sogar noch ein Bild von meiner Mutter mit und hätte es wie Matthias Steiner damals 2008 bei der Siegerehrung gezeigt. Aber das habe ich dann verworfen, man will ja doch was eigenes machen“, schmunzelt Biesenbach. Noch im Juli war seine Bestmarke beim Baumstamm-Heben bei 185 Kilogramm, die er bei seinem Training in Duisburg erreichen konnte.

Mit 195 stellte er in England einen persönlichen Rekord auf, hätte sich aber sogar mehr zugetraut. „Für den Sieg hätte ich 201 machen müssen und nach meinem Empfinden hätte ich das schaffen können. Wenn ich aber überlege, wo ich vor einem halben Jahr noch stand, bin ich nächstes Jahr vielleicht schon über der 200“, so Biesenbach.

2024 geht es weiter

Ursprünglich wollte der 31-Jährige zur Europameisterschaft in Madrid reisen. „Ich bin dann umgeschwenkt auf die WM in England, weil das alles größer war. Außerdem war mein Idol Žydrūnas Savickas als Schiedsrichter da, durch den ich damals mit dem Strongman-Sport angefangen habe“, berichtet Biesenbach. Savickas konnte er schon oft, auch unter Wettkampfbedingungen, treffen. Der Ennepetaler hat in seiner Karriere schon viel erlebt. 2015 fing er als Strongman an, hat seitdem in ganz Deutschland und dessen Nachbarländern an unzähligen Wettbewerben teilgenommen. Die England-Reise war etwas Besonderes für ihn. Nicht nur wegen der Entfernung, sondern auch durch die Unterstützung, die er an der Seite hatte. Seine Frau ist Halb-Britin und verhinderte für den Ennepetaler einen kompletten Kulturschock im Kurzurlaub. „Am meisten Bammel hatte ich vor dem Linksverkehr", lacht Biesenbach.

Als es dann ans Baumstamm-Heben ging, wusste er jedoch genau, was er tat. Der Stamm, in den zwei Griffe verbaut sind, wird zunächst auf die Oberschenkel gelegt und dann wie beim Gewichtheben erst auf die Schulter und dann über den Kopf gestemmt. Biesenbach gelang dies in seiner Klasse am zweitbesten. Mit diesem Erfolg im Rücken will er nun 2024 wieder angreifen, um sich als stärkster Mensch in Deutschland durchzusetzen.

