WTV gibt Termine zum Start bekannt

Ennepe-Süd. So sehen die Planungen des WTV für den Saisonstart der heimischen Tennis-Mannschaften aus.

In der 23. Kalenderwoche – also ab dem 7. Juni, beginnt draußen die Tennissaison in Südwestfalen. Eine Woche früher geht es in den Bezirken Ostwestfalen, Münsterland und Ruhr-Lippe los. Das hat der Sportausschuss des Westfälischen Tennis-Verbandes (WTV) beschlossen – und am gestrigen Freitag verkündet. Die landesweit sinkenden Inzidenzen und damit verbundenen positiven Prognosen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes, ließen den Wettkampfbetrieb Tag für Tag näher rücken.

Saison mit Auf- und Abstieg

Es soll eine Spielzeit werden, in der von Verbandsebene abwärts bis in die Kreisklassen eine reguläre Saison mit Auf- und Abstieg, sofern dies die jeweiligen lokalen und behördlichen Regeln und Verordnungen zulassen, geben soll. „Wir sind zuversichtlich, dass wir wahrscheinlich zeitnah mit dem Wettspielbetrieb an den Start gehen können“, so WTV-Vizepräsident Lutz Rethfeld.

Demnach beginnen die Spiele der Westfalen- und Verbandsligen zwei Wochen später als geplant – also nicht vor dem 12./13. Juni. Die genaue Terminierung folgt noch. In Südwestfalen geht es für die allermeisten Teams ebenfalls am Wochenende 12./13. Juni los. Bereits vorverlegte Spiele können gespielt werden, sofern dieses die behördlichen Vorgaben erlauben. In den Altersklassen 65 bis 75 werden die Spiele, die wegen der Pandemie nicht gespielt werden können, grundsätzlich auf die Woche nach dem letzten Spieltag verlegt, außer die Mannschaften einigen sich auf einen anderen Termin.

Gruppen werden beibehalten

Im Bezirk Ruhr-Lippe – unter anderem mit der TG Hiddinghausen und TSG Sprockhövel – starten die Altersklassen Herren 65 und 75 am 2. Juni, die Altersklasse Herren 70 am 4. Juni und alle anderen Altersklassen beginnen ihre Saison nun am 5./6. Juni.

Die Jugend U12 bis U18 nimmt den Kampf um Spiel, Satz und Sieg ab dem 14. Juni auf. Die Altersklassen U8 und U10 starten erst nach den Sommerferien ab dem 16. August. Alle aktuellen Gruppenauslosungen werden beibehalten.

