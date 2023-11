Zu wenig Spieler: Rote Erde Schwelm spielt nicht gegen Olpe

Schwelm Der Handball-Landesligist war zuletzt in starker Verfassung. Der aktuelle Lauf wird allerdings nun unfreiwillig unterbrochen.

Zuletzt zeigte sich der Handball-Landesligist RE Schwelm in aufsteigender Verfassung. Nach drei teils bitteren Niederlagen zum Auftakt in die Saison zeigten sich die Schwelmer zuletzt in starker Verfassung und holten aus den vergangenen vier Spielen starke 7:1 Punkte. Diesen Schwung sollte nun auch der TV Olpe zu spüren bekommen, doch die Partie am Samstagabend in Schwelm wurde kurzfristig verschoben.

Als Grund für die kurzfristige Absage des Heimspiels nannten die Schwelmer einen großen personellen Engpass. Der TV Olpe gab der Anfrage der Roten Erde statt und zeigte sich entsprechend kooperativ, wofür sich die Schwelmer beim Tabellennachbarn bedankten. Das Spiel soll im kommenden Jahr nachgeholt werden, als Termin ist aktuell Sonntag, der 21. Januar 2024 hinterlegt.

Schwelm auf der Suche nach Kulovic-Nachfolger

Damit geht die Saison für den aktuellen Tabellensiebten mit dem Auswärtsspiel beim RSVE Siegen am 18. November weiter. Ob dann ein neuer Trainer für den Anfang November entlassenen Adnan Kulovic an der Seitenlinie steht oder ob das Spielertrainer-Trio aus Kevin Kliche, Yannick Brockhaus und Björn Rauhaus weiter in der Verantwortung sein wird, ist noch offen.

