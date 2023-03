Zwei Voerder erhalten nach Karten-Festival eine Sperre

Ennepetal. BW Voerde teilt sich mit Letmathe die Punkte. Der Schiedsrichter langt in der Partie ordentlich zu und verteilt an beide Teams fleißig Karten.

„Das war kein gutes Spiel“, bekannte Trainer Emrah Özüsaglam nach dem 2:2 (1:1) seines FC Blau-Weiß Voerde gegen ASSV Letmathe. „Aber wo wir zweimal geführt haben, müssen wir das Spiel nach Hause schaukeln.“ Dass es dazu nicht kam, lag letztlich an zwei schlecht verteidigten Standardsituationen, die die Letmather jeweils zum Ausgleich nutzten.

In dem vor allem kampfbetonten Fußballspiel der Bezirksliga, welches für die Voerder das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen war, zog Schiedsrichter Louis Warda insgesamt neunmal die Gelbe Karte. Mit Folgen für Facinet Sylla und Marc Kiewitt: Für beide bedeutet dies, dass sie am nächsten Spieltag pausieren müssen, da es ihre jeweils fünfte Karte war.

Personelle Alternativen fehlen

Dabei hatte alles so günstig begonnen. Schon in der ersten Spielminute hatte Marc Kiewitt eine Uneinigkeit in den Abwehrreihen der Gäste nach Diagonalzuspiel von Bastian Alexius zum 1:0-Führungstreffer genutzt. Der Ausgleich fiel recht schnell in der 9. Spielminute durch den Letmather Damjan Raitzig. Die erneute Führung besorgte Nico Hryn per Foulelfmeter, nachdem Kiewitt eine Viertelstunde vor Schluss zu Fall gebracht worden war. Erneut vergingen nur ein paar Minuten, ehe Letmathe in Person von Sedon Boango Nkolito abermals ausglich.

„Am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit, auch wenn wir mit einem Sieg näher an die Spitzenteams herangerückt wären. Aber im Moment fehlen mir die personellen Alternativen“, zog Özüsaglam sein Fazit. BW Voerde steht nun auf dem fünften Tabellenplatz.

