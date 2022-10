Zwischen Suppe und Kartoffeln will Schwelm Lauf fortsetzen

Sprockhövel/Schwelm. Der VfB Schwelm muss zu ungewohnter Zeit beim Aufsteiger SC Obersprockhövel II antreten – und mit möglichst vollem Magen wieder heimfahren.

Die letzte Begegnung um Meisterschaftspunkte liegt fast viereinhalb Jahre zurück. Damals, noch in der Kreisliga A, gehörten der VfB Schwelm und SC Obersprockhövel II zu den Titelaspiranten. Im Topspiel des 28. Spieltages besiegten die Schwelmer als Tabellenführer (und späterer Aufsteiger) das Team aus Obersprockhövel am heimischen Brunnen knapp mit 2:1. Am Sonntagmittag (Anstoß 13 Uhr) stehen sich die Mannschaften am Schlagbaum wieder gegenüber – dieses Mal in der Fußball-Bezirksliga.

Einziger Schwelmer Spieler, der schon beim Aufeinandertreffen im Mai 2018 dabei war, ist Joel Neda. Er wird sich gern daran erinnern, gelang ihm doch eine Viertelstunde vor Schluss der Siegtreffer trotz 45-minütiger Unterzahl nach einer roten Karte gegen Torhüter Lucca Weber. Beim SCO II ist sogar noch ein Quartett dabei: Kevin Brune, Tim Gummersbach, Alex Valdix und Dominik Hilger.

Schwelm kommt mit ordentlich Rückenwind

Mit dem Rückenwind des 8:2-Kantersieges gegen Hellas/Makedonikos gehen die Schwelmer voll motiviert in die Partie. „Wir müssen allerdings Michael ersetzen und deshalb ein bisschen umbauen“, berichtet Co-Trainer „Toni“ Lopez Torres, dass Hong-Gonzalez fehlen wird. Der Mannschaftskapitän befindet sich im Urlaub, wird aber für das Pokalspiel am Donnerstag beim SC Zurstraße wieder zur Verfügung stehen. Nach wie vor fehlen wird Tim Ellrich, dessen Rotsperre noch zwei Wochen andauert.

Ungewohnt ist für die Schwelmer die Anstoßzeit „zwischen Suppe und Kartoffeln“. Doch Lopez Torres, der am Sonntag wieder an der Seite von Chefcoach Sascha Odina stehen wird, sieht darin kein Problem: „Ich glaube das hat keinen Einfluss auf unsere Mannschaft.“

Lopez Torres glaubt nicht an leichtes Spiel beim SCO

Aktuell sind die Schwelmer dabei, ihren Kader breiter aufzustellen. Deshalb haben sie zurzeit fünf, sechs neue Jungs im Training. Zudem hoffen sie auf eine baldige Rückkehr des verletzten Davide Kresse.

Der Hoffnung, dass es beim sieglosen Tabellenvorletzten ein „leichtes“ Spiel wird, hat „Toni“ Lopez Torres nicht. „Es wird schwierig. Auch wenn SCO nicht gut gestartet ist, scheint in der Gruppe ja jeder jeden schlagen zu können. Wir haben auf jeden Fall Respekt vor dem Gegner“, sagt er.

Obersprockhövels Trainer Markus Möller hadert weiterhin mit der Personalsituation. „Das ist nach wie vor mein größtes Problem. Ich bekomme zwar eine Mannschaft zusammen, aber es waren jetzt viele Spieler im Urlaub und einige sind noch verletzt. Da wird es schwierig über 90 Minuten Vollgas zu geben.“ Da auch die erste Mannschaft – sie spielt im Anschluss gegen Westfalia Herne – nicht gut besetzt ist, bleibt abzuwarten, ob Möller von dort Unterstützung erhält. Es gilt das Prinzip Hoffnung.

