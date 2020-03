Mit einem aufgrund der Personallage überraschenden 77:89 (45:54)-Auswärtserfolg bei der BG Kamp Lintfort bleibt die DJK Adler Union Frintrop an der Tabellenspitze der 2. Basketball-Regionalliga. Während sich die Bundesliga-Reserve der Telekom Bonn und das Team aus Bad Münstereifel als ärgste Verfolger schadlos hielten, verabschieden sich die Fast Breaks aus Leverkusen wohl endgültig aus dem Meisterschaftsrennen.

Beim Blick auf die Personallage musste Frintrops Coach Tobias Stadtmann Angst und Bange werden. Alle gelernten und auch die Aushilfsspielmacher meldeten sich verletzt oder waren verhindert, sodass Allzweckwaffe Kevin Kern diesen Job übernahm und über die volle Distanz souverän löste.

Kevin Kern überzeugte als Spielmacher

Die Essener hatten im 1. Viertel keine Probleme mit ihrer Trefferquote, doch in der Defensive fand man als Team keinen Zugriff gegen das Blocken und Abrollen der Lintforter und schenkte auch einige Rebounds her, sodass mit einer hohen Punkteausbeute beider Teams ein 26:27 auf der Anzeigetafel aufleuchtete. Nun setzten die Gäste zum Zwischenspurt an: Fünf Dreipunktwürfe von Carsten Bartels und Patrik Paschke rauschten in den Lintforter Korb. Garniert mit Punkten von Markus Klotz und Dennis Kopietz setzen sich die Frintroper Basketballer 15 Punkte zum 28:43 ab.

Defensiv wurde der Lintforter Angriffswirbel mit einer für Adler Union ungewohnten 2-3-Zonenverteidigung ausgebremst, die trotz des seltenen Einsatzes von den Frintropern exzellent gespielt wurde. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Coach Liebke dann für die BG den Schlüssel zur gegnerischen Defense gefunden. Neun Punkte in Serie ließen den Vorsprung der Ruhrstädter auf 45:54 schmelzen. Zeit, um mit der kurzen Rotation in der Halbzeit durchzuschnaufen und neue Energie zu tanken.

10:0-Lauf für Adler Union

Die BG Kamp Lintfort kam selbstbewusst aus der Pause. Doch Adler Union hatte die richtigen Antworten parat. Kopietz und Bartels mit zwei weiteren erfolgreichen Drei-Punktwürfen hielten den Abstand konstant. Beim 57:61 schien der Vorsprung der Gäste zwischenzeitig aufgebraucht ein 10:0-Lauf brachte die Bockmühle-Korbjäger mit 14 Punkten aber wieder beruhigend in Front.

In der Endphase belohnte sich das Team von der Ruhr mit engagierter Defense, und ein starker Markus Klotz am offensiven Brett sicherte den Sieg und brachte die lautstarke Lintforter Halle zum Schweigen.

Engagierte Defensive

Coach Tobias Stadtmann freute sich sehr über den Auswärtserfolg am Niederrhein. „Kamp Lintfort hat immer eine gute Stimmung in der Halle, deswegen spielen wir gerne hier. Kevin Kern hat heute einen exzellenten Job auf der Spielmacher-Position gezeigt. Ich hoffe, dass wir am nächsten Wochenende beim Doppelspieltag in Liga und Pokal wieder in vollerer Besetzung antreten können“.

Adler Union Frintrop: Kopietz (13), Schütte (5), Paschke (17), Klotz (17), Stadtmann, Tschirner (1), Kern (17), Bartels (19).

Die Viertel: 26:27, 19:27, 16:19, 16:16