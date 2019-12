Essen. Zum letzten Spiel des Jahres empfangen die ETB Miners die BBG Herford. Immerhin steht der Top-Scorer Chris Alexander wieder in der Starting five.

Alexander soll es bei den Miners richten

Manchmal ist es gut, wenn etwas vorbei geht. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, mit dem Heimspiel gegen die BBG Herford (19.30 Uhr, Helmholtzhalle) verabschiedet sich Basketball-Erst-Regionalligist ETB Wohnbau Miners in die Winterpause. Zumindest hinsichtlich des Ligenspielbetriebs, am 22. Dezember steht noch das WBV-Pokalderby gegen Adler Union Frintrop an.

Ein Jahr voller Irrungen und Wirrungen, geprägt von der Insolvenz der Baskets, dem Absturz in die Unterklassigkeit, der nach einer schwachen Saison bislang seine ungebremste Fortsetzung gefunden hat. Und der, mögen auch die Miners im Jahr 2020 das eine oder andere Erfolgserlebnis feiern können, wohl nicht mehr rechtzeitig zum Stoppen kommt. Der ETB steht vor einem erneuten Abstieg und wäre damit in der Zweiten Regionalliga angekommen. Und so geht das Jahr 2019 zu Ende, doch die Miners müssen sich fragen: Was kommt dann?

Wie geht es weiter mit dem ETB

Das wird der ETB im kommenden Jahr beantworten müssen. Und zwar nachhaltiger, als es der neuen Organisation in diesem Jahr unter – und das muss man den Miners zugestehen – enorm schwierigen Bedingungen nach der Baskets-Pleite gelungen ist. Basketball-Essen, ein traditionsreicher Standort in Deutschland, ist abgetaucht.

Nun also noch ein Heimspiel in 2019 gegen Herford. Die BBG steht mit zehn Siegen auf dem vierten Tabellenplatz. Trainer Iljas Masnic hatte schon früh seine Starting Five gefunden, der er in aller Regel viele Minuten gibt. Für Miners-Coach Björn Barchmann ist genau dies ein Ansatz: „Wir müssen schnell und aggressiv spielen, um die kleine Rotation fortlaufend unter Druck zu setzen.“

Mitglieder haben freien Eintritt

Wieder mit dabei sein wird Chris Alexander, bis auf Jari Beckmann stehen Barchmann alle Spieler zur Verfügung. Eine Besonderheit: Alle Miners-Mitglieder haben gegen Herford freien Eintritt. Es soll ein Dankeschön sein für die Unterstützung. Auch wenn der Neustart in der Ersten Regionalliga noch nicht gelungen sei, „finden wir unverändert, dass es einen Versuch wert ist, eine Regionalliga-Mannschaft mit vielen jungen Spielern, vor allem aus dem eigenen Verein, aufzubauen“.