Ausgeruhte Allbau-Damen wollen auch in Berlin bestehen

Nach zweiwöchiger Pause gibt es sicherlich leichtere Aufgaben als ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten. Doch trotzdem wollen die Volleyball-Damen des VC Allbau das Beste aus der Partie bei BBSC Berlin an diesem Samstag (19 Uhr) machen. „Wir versuchen die nächste Überraschung zu schaffen, aber es wird schwierig“, weiß VCA-Coach Marcel Werzinger. Nach zuletzt vier Siegen in Serie befindet sich der Aufsteiger zwar mitten in der Erfolgsspur und das Saisonziel Klassenerhalt rückt immer näher, aber die Berlinerinnen stehen nicht umsonst oben in der Tabelle.

Etwas Zählbares aus der Hauptstadt mitzunehmen ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Die Berlinerinnen stehen aktuell mit 38 Zählern und 13 Siegen auf dem zweiten Tabellenplatz und haben sich längst im oberen Tabellenviertel festgesetzt. Dank der Siege zuletzt steht allerdings auch der VCA in der Tabelle nicht schlecht da. Die selbsternannten „Pottperlen“ sind aktuell Achter mit 22 Punkten und acht Saisonsiegen.

Die Allbau-Damen sind immer für eine Überraschung gut

Auch wenn in Berlin nicht der neunte Saisonsieg gelingen sollte, ist das kein Beinbruch, weiß der Essener Coach: „Selbst wenn keine Punkte rumkommen sollten, ist es nach 14 Tagen ohne Spiel wichtig, eine gute Leistung zu zeigen.“ Das Hinspiel in Essen dominierten die Hauptstädterinnen und gewannen verdient mit 3:1. Doch die Allbau-Damen haben in dieser Saison bereits das ein oder andere Mal gezeigt, dass sie auch gegen die Top-Teams der 2. Bundesliga für eine Überraschung gut sind. So zum Beispiel vor knapp vier Wochen beim 3:2-Heimsieg gegen DSHS SnowTrex Köln. Mehr als die Hälfte der Saison ist bereits gespielt und aktuell sieht es gut aus für den VCA, der in Berlin den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen kann.