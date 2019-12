Björn Köller - zwischen Wasserballtraining und Chorprobe

Björn Köller singt gerne. Nicht einfach so unter der Dusche, sondern er ist ein Bariton und macht das mitunter professionell. Sie fragen sich zurecht, was hat das auf der Sportseite zu suchen? Nun, der 32-Jährige spielt auch gerne Wasserball und das für die SGW Essen, die in der Oberliga nach dem 10:5-Auswärtssieg bei Solingen/Wfr. Wuppertal Platz zwei belegt. Eine ungewöhnliche Konstellation.

Mit sieben Jahren sang Björn Köller beim Knabenchor der Wuppertaler Kurrende vor. „Ich hatte damals keine Ahnung von klassischer Musik“, erinnert er sich. „So haben ich ganz lässig am Flügel gelehnt ein Lied meiner damaligen Lieblingsband Roxette vorgetragen.“ Dem Chorleiter Heinz-Rudolf Meier gefiel die Stimme. Und der Jungspund aus Essen durfte sich fortan in diesem renommierten Knabenchor weiterentwickeln.

Ein strammes Wochenprogramm

Köller übernahm schnell als Knabensopran erste Aufgaben als Solist. Zeitgleich startete er aber auch seine sportliche Laufbahn. Zunächst bei den Wasserfreunden Wuppertal. „Das bloße Kachelnzählen wurde mir aber bald zu langweilig. Daher wechselte ich zum Wasserball.“ Damit hatte er ein strammes Wochenprogramm. Dreimal abends Wasserballtraining, zweimal zur Chorprobe und am Wochenende Konzerte und Wasserballspiele.

„Was nach Stress klingt, war für mich völlig normal. Ich hätte mich wahrscheinlich sonst nur zu Hause furchtbar gelangweilt.“ Erste Erfolge stellten sich auch bald ein. Mit dem Knabenchor gewann Köller zweimal den Deutschen Chorwettbewerb, und mit den Wasserballern gab es regelmäßig gute Platzierungen bei Westdeutschen- und Deutschen Meisterschaften.

Björn Köller spielt Wasserball für den Oberligisten SGW Essen. Foto: Dieter Meier

Studium für Lehramt und Operngesang

Beruflich steuerte er nach dem Abitur zunächst das Lehramt in den Fächern Englisch und evangelischer Theologie an. Doch eine Kölner Sopranistin erkannte sein stimmliches Talent und bereitete ihn auf das Operngesangstudium an der Kölner Musikhochschule vor. Die Aufnahmeprüfung vor zehn Jahren bestand Köller und absolvierte parallel beide Studiengänge.

Der Wasserball trat in dieser Zeit logischerweise etwas in den Hintergrund, aber beim SSC Hellas Wuppertal war Köller dennoch als Centerspieler regelmäßig bester Torschütze und spielte mit dem Verein um den Aufstieg in die Verbandsliga. Hinzu kamen vermehrt Auftritte als Solist in Kirchenkonzerten, mit denen er sein Studium finanzieren konnte. „Kirchenkonzerte sind seit jeher meine große Leidenschaft. Ich liebe es zusammen vielen motivierten Musikern die großartigsten Werke zum Leben zu bringen und dabei die Zuhörer mit meinem Gesang zu berühren.“

Die Liebe hat ihn nach Essen gelockt

Nach dem abgeschlossenen Bachelor folgte für den jungen Bariton das Masterstudium Gesang an der Musikhochschule Hannover. Als er das Lehramtsstudium beendet hatte, fand sich auch wieder mehr Zeit für den Wasserball-Sport. Köller spielte bei der SpVg Laatzen in der 2. Liga, wichtig war ihm aber auch der Kontakt mit neuen Freunden: „Um in einer anderen Stadt Anschluss zu finden, ist so eine Mannschaftssportart natürlich eine super Sache.“

2015 lockte ihn die Liebe ins Ruhrgebiet nach Essen. Da auch seine Frau Sandra seit vielen Jahren Leistungsträgerin der Damenmannschaft der SG Wasserball Essen ist, war der Weg in die Startgemeinschaft bereits vorgezeichnet. Und Köller arbeitet inzwischen als Lehrer an einem Berufskolleg in Essen. Mit den Essener Wasserballern ist er 2018 in die dritte Liga aufgestiegen und trug mit seinen Toren maßgeblich an dem Erfolg bei.

Gelegentlich Chorgast am Aalto Theater

Björn Köller singt nach wie vor auf Konzerten, gelegentlich ist er Chorgast am Essener Aalto Theater. In dieser Spielzeit etwa in der Neuinszenierung von Verdis Don Carlos. „Im Grunde läuft mein Alltag genau so wie in meiner Jugendzeit ab. Tagsüber in die Schule, abends zum Wasserball-Training und zu Proben. Am Wochenende Konzerte und Spiele.“

Neu dabei ist allerdings Töchterchen Karla, die das Leben seit dem vergangenen Jahr bereichert.