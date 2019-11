Bootsflüchtling aus Eritrea gewinnt Essener Blumensaat-Lauf

Essen. Beim August-Blumensaat-Lauf von Tusem Essen gewinnt ein Afrikaner die zehn Kilometer in einer sehr guten Zeit. Sieger hat Talent und Leidenschaft.

Seit 29 Jahren richtet der Tusem in Gedenken an den einstigen Marathonläufer August Blumensaat den gleichnamigen Seelauf in Kupferdreh aus. Es ist eine der beliebtesten Laufveranstaltungen in NRW. Diesmal starteten knapp 1200 Teilnehmer über zehn Kilometer und die Halbmarathonstrecke (21,1 km).