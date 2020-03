Coronavirus: Heimspiel des Grashoff RC am Samstag fällt aus

Das Coronavirus beschäftigt natürlich auch die Sportszene. Und die Verunsicherung ist auch dort allgegenwärtig. Großveranstaltungen werden abgesagt, aber in der Fußball-Bundesliga wird gespielt. Der Fußball in der Schweizer Super League ruht in der 1. und 2. Liga komplett bis Ende März, in Italiens Serie A entschied die Regierung per Dekret, dass Spiele in allen Sportarten aufgrund des Coronavirus ohne Publikum ausgetragen werden sollen.

Und bei den Amateuren? Die Handballer des Kettwiger SV haben am vergangenen Wochenende aus reiner Vorsicht ihre beiden Spiele in der Verbands - und Landesliga abgesagt. Der Verband Niederrhein ließ ihnen laut Aussage der Kettwiger aber freie Hand bei der Entscheidung.

Anders im Rugby. Wie der Regionalligist Grashof RC auf Facebook mitteilt, wird das Heimspiel am kommenden Samstag gegen die SG Bochum/Witten/Münster ausfallen. „Auf Grund der Problematik mit dem Coronavirus hat sich der Rugby Verband NRW zu unserem großen Bedauern dazu entschlossen, den Ligaspielbetrieb in den nächsten zwei Wochen auszusetzen“, heißt es. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, halten uns aber natürlich an die Vorgaben des Verbandes.“