Der erste Sieg soll bei Miners neue Kräfte freisetzen

Mit neuem Selbstvertrauen – getankt am vergangenen Samstag, als den Miners der erste Saisonsieg in Haspe gelungen war – geht es an diesem Sonnabend weiter im Programm: Der Basketball-Erstregionalligist ETB empfängt die Löwen aus Herten zum Derby in der Helmholtzhalle (19.30 Uhr). „Der erste Saisonsieg hat uns richtig gut getan“, so Interimscoach Björn Barchmann. „Auch wenn wir mit unserer Leistung in Haspe nicht komplett zufrieden sein können, verdient das Team großen Respekt.“

Das rettende Ufer ist praktisch außer Reichweite

Es ist wohl nur menschlich, dass sich der Fokus auf dieses Erfolgserlebnis legt. Dass man auszublenden versucht, was durch diesen einen Sieg nicht wegzuwischen ist: Die Miners sind Tabellenletzter, das rettende Ufer ist praktisch außer Reichweite. Und nun kommen die Löwen, die als Sechster des Tableaus endlich wieder jubeln wollen. Denn der Jahreswechsel war eine ganz bittere Nummer für die Löwen: Drei Niederlagen in Folge kassierte das Team von Headcoach Cedric Hüsken, alle waren enorm knapp. Einem 80:82 in Wulfen folgte ein 77:79 in Recklinghausen. Auch gegen die BG Hagen war das Glück nicht hold, am Ende stand ein 92:95 nach.

Da kommen die abgeschlagenen Miners wohl gerade recht, auch wenn dieser erste Saisonsieg vielleicht neue Kräfte freisetzen könnte. Ein Sieg macht noch kein neues Team – noch kein neues Selbstverständnis. Und der Respekt vor dem Gegner ist groß. Björn Barchmann: „Herten gehört trotz der Schwächephase zu den Top 5-Teams der Liga. Der Gegner wird alles dran setzen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.“Dem wird man in Essen irgendwie begegnen müssen. Positiv in Haspe: das zweite Viertel. Und die Art und Weise, wie das Team nach einem desaströsen dritten Abschnitt im Schlussviertel zurückschlagen konnte, um doch noch zu gewinnen. „Wir haben uns zurückgekämpft, hier müssen wir anknüpfen“, fordert Barchmann.

Der ETB muss zunächst in Schlagdistanz bleiben

Dabei helfen soll möglichst der gesamte Kader. „Es geht darum, die Lasten besser zu verteilen, als es in der Vergangenheit vielleicht möglich war.“ Das schafft automatisch Entlastung für die Starting Five – und verschafft vielleicht die entscheidenden Körner Fitness und Konzentration in der entscheidenden Phase am Ende. Doch dazu muss der ETB zunächst einmal in Schlagdistanz bleiben. Gegen Herten wird es wohl kaum möglich sein, einen wirklich nennenswerten Vorsprung heraus zu arbeiten, der einen Totalausfall binnen eines Viertels entschuldigen könnte. „Es wird immer Phasen geben, in denen es nicht so gut läuft“, weiß auch Björn Barchmann. Es gilt, diese Täler so flach wie möglich zu halten.