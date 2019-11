Die Adler fliegen ins Pokal-Achtelfinale

Philipp Kostusiak (weiß) von Adler Union Frintrop traf beim Pokalspiel gegen Bad Münstereifel áus allen Lagen und erzielte seine 14 Punkte allesamt in der ersten Hälfte.

Essen. Nach dem 98:71-Erfolg gegen die DJK Erftbaskets Bad Münstereifel haben die Frintroper am Samstag denselben Gegner im Ligaalltag zu Gast.

DJK Adler Union Frintrop – DJK Erftbaskets Bad Münstereifel 98:71 (45:37).

Viertel: 22:13, 22:24, 22:16, 31:18.

Mit einem 98:71-Heimsieg im WBV-Pokal zieht die DJK Adler Union Frintrop gegen die DJK Bad Münstereifel ins Achtelfinale ein. Vor guter Kulisse von 150 Zuschauern gingen die Gäste dabei mit deutlich dezimiertem Kader in die Pokalpartie, während die Essener einige Rückkehrer von Verletzungen und Krankheit begrüßen konnten. Bad Münstereifel spielte in ungewohnter Konstellation unkonventionell und mit viel Selbstbewusstsein und stellte den Adlern so einige Aufgaben, während die Korbjäger von der Bockmühle anfangs nachlässig und ohne ausreichenden Schwung agierten und 8:11 zurück lagen.