SV Bad Laer – VC Allbau Essen 2:3

Sätze: 25:20, 21:25, 27:29, 25:18, 10:15

Die Siegesserie der Volleyballerinnen des VC Allbau Essen geht weiter: Mit 3:2 setzte sich der Aufsteiger in der 2. Bundesliga Nord beim SV Bad Laer durch und fährt somit den dritten Erfolg hintereinander ein. Wie schon so oft in dieser Spielzeit fiel die Entscheidung erst im alles entscheidenden fünften Satz. Es war bereits der zehnte Tiebreak im 16. Spiel dieser Saison.

„Der Tie-Break war bis zum Seitenwechsel ausgeglichen. Beide Mannschaften haben sich wenig geschenkt, aber eine starke Phase von uns hat dann für die Vorentscheidung gesorgt“, analysierte VCA-Coach Marcel Werzinger nach der Partie. Auch weil Diagonalspielerin Lisa Schreiner mit souveränen Aktionen am Netz hervorstach, hieß es am Ende 15:10 für die Essenerinnen, die ihren siebten Saisonsieg verbuchen konnten.

Abstand zum Mitaufsteiger BSV Ostbevern vergrößert

Bis zum finalen Satz sahen die Zuschauer in niedersächsischen Bad Laer ein „spannendes Tauziehen“, wie Werzinger erzählte. Es war ein Hin und Her und so gingen der erste sowie der vierte Durchgang an die Gastgeber. Schon im Hinspiel im Oktober entschied sich die Partie erst im fünften Satz – mit einem guten Ende für den SV.

Dank des Sieges vergrößern die VCA-Damen, die mittlerweile 19 Zähler auf dem Konto haben, den Abstand auf den Tabellenzwölften und Mitaufsteiger BSV Ostbevern (15 Punkte), der sein Spiel am Samstag mit 1:3 beim SV Blau-Weiß Dingden verlor. Dingden ist der nächste Gegner für den Zweitliga-Aufsteiger aus Essen. Am kommenden Samstag (19 Uhr) empfangen die Allbau-Damen den Tabellensechsten in der Sporthalle Bergeborbeck.

Für den VCA spielten: Wolter, Paß, Schreiner, Wiedeking, Zwingmann, Aydeniz, Verheyen, Ferger, Lewandowsky, Strube, Adolph, Castiglione.