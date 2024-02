Diese Spielerin wird immer wichtiger für die SGS Essen

Essen Die SGS Essen hat den Fehlstart ins Jahr 2024 abgewendet. Gegen den FC Bayern wird es aber ganz, ganz schwer - doch das Team entwickelt sich.

Den Fehlstart in das Fußballjahr 2024 hat die SGS Essen gerade noch abgewendet. Nach erwartbaren Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt erkämpften sich die Bundesliga-Fußballerinnen zuletzt ein 4:4 gegen RB Leipzig. Auch dank Natasha Kowalski. Denn die Nummer zehn der Essenerinnen erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Gemeinsam mit Laureta Elmazi führt die 20-Jährige mittlerweile die vereinsinterne Torjägerliste (5) an und lieferte dazu noch die meisten Assists (4).

„Natasha hat diese Saison einen Riesenschritt gemacht. Sie ist viel selbstbewusster und dominanter geworden“, lobt Trainer Markus Högner, der seine Kreativspielerin schon lange kennt. Bereits während seiner Zeit beim VfL Wolfsburg fiel sie ihm auf. Zur Vorsaison wechselte Kowalski dann aus der Zweitvertretung der Niedersachsen an die Ardelhütte und bekam auf Anhieb viel Spielzeit in der Eliteliga von ihrem Förderer, der ihre Leistungen aber anfangs noch recht kritisch beäugte.

SGS Essen: Kowalski hat sich gut entwickelt

„Als Natasha zu uns kam, war sie körperlich in keinem guten Zustand. Sie brauchte das erste Jahr, um sich an die Trainingsintensität zu gewöhnen“, sagt Högner, der vor allem monierte, dass Kowalski zu wenig Torgefahr ausstrahlte. An ihrem Talent aber gab es nie Zweifel: „Mit ihrer Technik, ihrem Passspiel, ihrer Ballverarbeitung, ihren Standards und ihrer Kreativität bringt sie Gesamtpaket mit, das nicht viele haben“, weiß ihr Trainer. Und dass nun auch der Ertrag stimmt, lässt den Marktwert der 20-Jährigen steigen.

In einem Internetportal wird er mit 100.000€ angegeben. Wie seriös das ist, darf diskutiert werden. Fest steht aber, dass Kowalski damit die wertvollste Spielerin im Kader der SGS ist. Das weckt natürlich automatisch Begehrlichkeiten größerer Vereine. Doch in Schönebeck blickt man dem erst einmal gelassen entgegen. Manager Florian Zeutschler hat nämlich vorgesorgt: Bereits nach Kowalskis Debütsaison nahm er Vertragsgespräche auf und erzielte Einigung: Kowalski verlängerte langfristig bis zum Sommer 2026.

Ein cleverer Schachzug, der im Falle eines vorzeitigen Abgangs immerhin eine Ablöse verspricht. Högner reagiert auf solche Gedankenspiele fast schon genervt. Es ist nicht seine Baustelle. Er möchte lieber über Sportliches sprechen. Und da bleibt, dass Kowalski ihrer Mannschaft mit der Leistung gegen Leipzig einen Punkt gerettet hat und damit die doch überraschend schwache Vorstellung der Essener Defensive kaschieren konnte. Am Sonntag (16 Uhr) beim FC Bayern wird das vermutlich aber nicht noch einmal gelingen.

SGS bei Bayern München: Fokus auf der Defensive

„Das müssen wir mit Blick auf unsere Defensive ganz anders angehen. Da brauchen wir eine bessere Stabilität“, weiß Högner. Zumal der FCB nach dem Remis von Wolfsburg gegen Leverkusen die Tabelle wieder anführt. Helfen könnte den Essenerinnen, dass Sophia Winkler nach überstandener Bronchitis wohl wieder ins Tor zurückkehrt.

