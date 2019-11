Essen. Besonders die 2:3-Niederlage gegen den Tabellenletzten schmerzte. Einige gute Phasen in den Partien reichte am Ende nicht zum erhofften Sieg.

VC Allbau Essen - VCO Berlin 2:3

Sätze: 23:25, 25:20, 22:25, 25:22, 5:15

VC Allbau Essen - BBSC Berlin 1:3

Sätze: 25:18, 19:25, 23:25, 18:25.

Der Doppelheimspieltag für die Volleyballerinnen des VC Allbau Essen endet nicht so erfolgreich wie sich der Zweitligist vor dem Wochenende erhofft hatte: Am Samstag unterlagen die VCA-Damen zunächst VCO Berlin in fünf Sätzen mit 2:3. Am Sonntag folgte dann eine 1:3-Pleite gegen BBSC Berlin und so entführen die Essenerinnen nur einen Punkt von den beiden Hauptstadt-Teams.

Schon vor der Saison war klar, dass das erste Jahr in der 2. Bundesliga Nord kein leichtes für den Aufsteiger werden wird. Trotzdem hatte man sich mehr vom Doppel-Heimspieltag erhofft - zumal VCO Berlin vor dem Spiel auf dem letzten Tabellenplatz stand. Mit der Leistung seiner Mannschaft ist Trainer Marcel Werzinger trotz Niederlage aber trotzdem nicht unzufrieden, wie er nach dem Wochenende resümierte: „Wir hatten in beiden Spielen gute Phasen und haben tolles Volleyball gezeigt. Am Ende reicht es aber nur für einen Punkt.“

Am Samstag geht es nach Emlichheim

Vor allem die fehlende Durchschlagskraft wurde bei den selbsternannten „Pottperlen“ zuletzt kritisiert. Und auch am Wochenende war das ein Problem des Werzinger-Teams: Auf starke Sätze folgten schwächere und so gaben die VCA-Damen die Spiele aus der Hand. „Es gelingt uns nicht, uns am Satzende für die Leistung zu belohnen“, haderte Coach Werzinger.

Lange hadern darf das Allbau-Team aber nicht, denn vor den Weihnachtsfeiertagen stehen noch einige Partien auf dem Spielplan. Bereits am kommenden Samstag geht es für den VCA auswärts bei SCU Emlichheim weiter (20 Uhr).