DTB ermittelt die Tenniscracks von morgen wieder in Essen

Essen. Zum 33. Male in Folge finden bis zum Wochenende die Deutschen Meisterschaften im TVN-Zentrum in Bergeborbeck statt. Überraschungen möglich.

Der alten Tradition folgend, hält der Deutsche Tennisbund (DTB) weiter am Standort Essen fest. Die 45. Deutschen Meisterschaften der Jugend finden damit zum 33. Mal in Folge bis zum Sonntag im TVN Tennis-Zentrum in Bergeborbeck an der Hafenstraße statt. Ausrichter ist erneut der Tennisverband Niederrhein mit dem Präsidenten Dietloff von Arnim an der Spitze .Die Turnierleitung liegt in den Händen von TVN-Vizepräsidentin und Etuf-Sportwartin Sabine Schmitz, Hallensprecherin Renate Czekalla, Mirco Westphal ( DTB) und Kristin Düstersiek (DTB).

Die Leistungsschau der rund 180 Juniorinnen und Junioren im Kampf um die Titel erfolgt in den Altersklassen U18, U16 und U14 jeweils im Einzel und Doppel. Gesucht werden die Nachfolger der letztjährigen U18-Königsklassen-Siegern Kathleen Kanev (Frankfurt) und Niklas Guttau vom Timmendorfer Strand. Mirco Westphal (DTB-Chefkoordinator Leistungssport) erwartet ein hochklassiges Turnier: „Bis auf einige unserer U16- und U18-Jugendlichen, die in den USA und Mexiko sind, treten fast alle Top-Spieler an. Vor allem die Klasse U14 ist sehr stark besetzt. Das Turnier geht erstmals über sechs statt bisher fünf Tage. So müssen wir abends nicht so lang spielen und die Offiziellen nicht 15 bis 16 Stunden am Tag in der Halle verbringen.“

TVN mit 20 Nachwuchstalenten vertreten

Der TVN ist mit zehn Junioren und drei Juniorinnen direkt vertreten, zwei davon stehen unter den Top 10 der Zulassungslisten: Caroline Raschdorf (Nr. 4 der U14) und Tom Gentzsch (Nr.7 U16). Dazu hoffen noch einige auf ihre Chance über die Nachrücker-Listen. Auch TVN-Jugendwart Rainer Babik und TVN-Cheftrainer Björn Jacob blicken der Deutschen Meisterschaft gespannt entgegen: „Einige unserer Jugendlichen haben das Potential für Überraschungen zu sorgen. Wichtig ist auch, dass sie die Heimatmosphäre mitnehmen können. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein Turnier, das gutes Tennis bietet und das eine oder andere Top-Talent am Start ist.“

Geht bei den U14 an den Start: Etuf-Regionalligaspielerin Carolin Raschdorf. Foto: Michael Gohl/FFS

Aus Sicht des TVN können in den vier Altersklassen-Wettbewerben bis zu 14 Teilnehmer starten. Erste U18-Titelanwärterin wäre Mina Hodzic vom Bundesligisten TC Bredeney. Sie laboriert derzeit jedoch an einer Sprunggelenk-Verletzung. Bei den U18-Junioren wären sowohl Sven Thiergard als auch Noah Borges startberechtigt. Sie befinden sich aber derzeit jedoch noch beim College-Tennis in South Carolina.

Für den TV Niederrhein gehen an den Start: U18: Gina Marie Dittmann ( ETUF ) ; David Tesic (GHTC Mönchengladbach ) ; 1. Nachrücker Alen Moritz Hodzic ( 2002, TC Bredeney) ; 2. Nachrücker Nino Toto ( 2001, SV Bayer Wuppertal ) ; 5. Nachrücker Finn Bischof ( 2002, TV Jahn Hiesfeld). U16: Carlotta Buß ( 2004,TuB Bocholt); Tom Gentzsch ( 2003, TC Kaiserswerth) ; Win Steveker ( 2003, SV Bayer Wuppertal ) ; Tim Hammes ( 2003, HTC BW Krefeld ) 1. Nachrücker Piet Steveker ( 2004, SV Bayer Wuppertal). U14: Carolin Raschdorf ( 2006, ETUF Essen); Moritz Buß ( 2005, HTC BW Krefeld); Tom Südmeyer (2005, TC Kaiserswerth).

Im Rahmen der nationalen U12-Serienturniere kommen die Mädchen und Jungen dieser Altersklassen auch nach Essen, um in einem zeitgleichen U12-Mastersturnier die Nachfolger von Vorjahressieger Toros Eros Yakincam (TC Bernhausen; WTB) und Vorjahressiegerin Josy Daems (TV Sparta 87 Nordhorn; TNB) zu ermitteln. In diesem Turnier geht es allerdings nicht um eine nationale DTB-Meisterschaft.