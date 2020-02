Essen: Schlusslicht Steele zum Derby nach Frohnhausen

Die Fußball-Landesliga nimmt am Wochenende den Spielbetrieb wieder auf. Das erste Essener Derby nach der Winterpause steigt beim VfB Frohnhausen, der den Tabellenletzten SpVgg. Steele empfängt.

VfB Frohnhausen – SpVgg. Steele 03/09 (So., 15 Uhr, Raumerstr.). Ungern werden sich die Gäste an das Hinspiel erinnern, in dem sie in der ersten Hälfte gut mithielten, am Ende aber mit 2:4 verloren. Auch nach der Pause sieht es personell bei Steele nicht gut aus. Zwar holte Trainer Dirk Möllensiep, der seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert hat, vier neue Spieler, darunter auch in Fahti Abdesslam Ajbilou (SC Frintrop) einen neuen Keeper, doch auf viele seiner Stammkräfte muss er weiterhin verzichten. Torhüter Kai Koppers hat weiterhin Rückenprobleme und Hendrick Strahlendorf ist nach einer Fußverletzung nicht fit. Der erst zu Beginn der Saison verpflichtete Kevin Voss muss seine Laufbahn sogar beenden, und Finn Strahlendorf hat den Verein nach Unstimmigkeiten verlassen. Immerhin sind Fabian Lehnert und Leon Wasch wieder im Training und werden in den nächsten Wochen zum Team stoßen. Aufgeben will beim Aufsteiger jedenfalls niemand.

Zuversichtlich: Ali El Hamad vom VfB Frohnhausen Foto: Michael Gohl

Die heimstarken Frohnhauser haben sich natürlich zum Start einen Sieg vorgenommen. Auch wenn es für Platz eins nicht mehr reicht, will Trainer Issam Said dennoch möglichst lange oben mitspielen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die ersten Spiele ohne Torjäger Kevin Zamkiewicz laufen werden, der zum Oberligisten TVD Velbert gewechselt ist.

Burgaltendorf mit guter Leistung in Wintervorbereitung

SV Burgaltendorf – SC Schwarz-Weiß Düsseldorf (So., 15 Uhr, An der Windmühle). Für die Burgaltendorfer beginnt das Unternehmen Wiedergutmachung mit der Partie gegen den Tabellennachbarn. Die Essener wissen, dass sie einen guten Start ins neue Jahr brauchen, denn der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur vier Punkte. Allerdings war die Vorbereitung gut, und auch beim eigenen Turnier um den Wintercup zeigten die Burgaltendorfer gute Leistungen, auch wenn es nicht fürs Finale reichte. „Ich will keine Prognose abgeben, die ersten Spiele werden zeigen, wohin unser Weg geht. Ich hoffe aber, dass jeder begriffen hat, worum es geht“, meint der Sportliche Leiter Jörg Oswald.

Fühlen sich jeweils gut gerüstet: Kreshnik Vladi (r., SV Burgaltendorf) und Marc Flotho (ESC Rellinghausen). Foto: Michael Gohl

Rellinghausen muss sich auf engagierten Gastgeber gefasst machen

Duisburger SV 1900 – ESC Rellinghausen (So., 15 Uhr, Düsseldorfer Str.). Keine leichte Aufgabe zum Auftakt für den ESC Rellinghausen. Der Duisburger SV steht auf Platz 15 mit dem Rücken zur Wand und wird mächtig Gas geben. Außerdem wollen sich die Gastgeber sicher auch für das 0:4 im Hinspiel revanchieren. ESC-Trainer Sascha Behnke macht das aber keine Angst: „Wir haben uns in der Hinrunde ordentlich geschlagen und machen in Ruhe weiter. Wir sind nach der erneuten Verjüngung des Teams auf einem guten Weg und wollen so viele Zähler wie möglich holen.“

Personell hat sich in Rellinghausen einiges getan. Patrick Köllner ist beruflich nach Kanada gegangen, Eugen Pirogov macht eine Pause vom Fußball und Da Silva Motondo zog es zum FC Kray. Dafür sind die Youngster Lauen Rasul (FC Kray), Leotrim Kryeziu (ETB) und Julian Gaulke (Union Velbert) hinzugekommen. „Das sind drei gute Wechsel ohne großes Risiko“, freut sich Behnke über die Neulinge, die künftig eine gute Alternative sein sollen.