Kevin Barra, Luca Bosnjak und Tarkan Yerek von der Spvg. Schonnebeck starten mit einem Auswärtsspiel in Velbert in die Saison.

Fußball Essen: Spvg. Schonnebeck eröffnet Saison in Velbert

Essen. Terminplan für die Oberliga-Saison am Niederrhein sieht stolze 46 Spieltage vor. Schonnebeck hat gleich zum Start eine Standortbestimmung.

Der Spielplan in der Fußball-Oberliga steht. Und es ist ein ausgesprochen ausführliches Dokument mit beachtliche 46 Spieltagen. Das Eröffnungsspiel bestreiten SSVg. Velbert und Spvg. Schonnebeck am Freitag, 4. September (19.30 Uhr). Da die Gastgeber in der Tabelle oben mitmischen wollen, dürfte es für die Essener gleich eine Standortbestimmung werden.

Der neuformierte ETB bekommt es zum Auftakt am Uhlenkrug mit SC Union Nettetal zu tun, der FC Kray empfängt Aufsteiger FSV Duisburg an der Buderusstraße. Das sind auf dem Papier machbar Aufgaben für die beiden Essener Oberligisten. Das erste Stadtderby ist am 25. Oktober zwischen ETB und dem FC Kray.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause geht laut Rahmenterminkalender am Sonntag, 20. Dezember, über die Bühne. Die Spielzeit wird fortgesetzt am Sonntag, 17. Januar. Die Saison endet gemäß Terminkalender am Sonntag, 20. Juni.

Die ersten Spieltage der Essener Oberligisten

4.-6. September

SSVg. Velbert - SpVg Schonnebeck (Fr.)

ETB SW Essen - SC Union Nettetal

FC Kray - FSV Duisburg

13. September

SC Velbert - FC Kray

SF Niederwenigern - ETB

SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim

20. September

ETB - FSV Duisburg

FC Kray - SF Baumberg

TVD Velbert - SpVg Schonnebeck

Mi., 23. September

1. FC Kleve - FC Kray

SC Velbert - ETB

Spvg Schonnebeck - Spvgg. Sterkrade-N.

27. September

ETB - SF Baumberg

FC Kray - DJK Teut. St. Tönis

TV Jahn Hiesfeld - Spvg. Schonnebeck

4. Oktober

1. FC Kleve - ETB

Spvg. Schonnebeck - SC Düsseldorf-West, Ratingen 04/19 -FC Kray