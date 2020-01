Essener Budenzauber steht am Wochenende vor Entscheidung

Es ist angerichtet. Der Budenzauber „Am Hallo“ in Stoppenberg tritt in die entscheidende Phase, an diesem Wochenende wird der König der 26. Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball gekrönt. In der Endrunde am Samstag sind zunächst die 16 Mannschaften am Ball, die sich durch Qualifikation und Zwischenrunde gekämpft haben. Am Sonntag werden die Platzierungen ausgespielt und der Meister ermittelt.

Spannung ist wie immer garantiert, aber in der Gruppe 1 dürfte es laut Besetzung besonders heiß zugehen. Es ist sozusagen die „Todesgruppe“, denn dort spielen die Oberligisten ETB Schwarz-Weiß, dem es noch nie gelungen ist, Hallenfußball-Stadtmeister zu werden, und der FC Kray sowie Titelverteidiger VfB Frohnhausen aus der Landesliga. Komplettiert wird die Gruppe durch den A-Kreisligisten FSV Kettwig, der auf dem Papier nur Außenseiterchancen besitzt.

FC Kray hat hervorragenden Eindruck hinterlassen

Die Krayer haben einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und bislang alle Spiele gewonnen. Vor allem die beiden Edeltechniker Yassine Bouchama und Ilias Elouriachi liefen bislang zu großer Form auf und verzückten die Zuschauer mit manchem Kabinettstückchen.

Das Team von der Buderusstraße will versuchen, nach 1998 und 2012 zum dritten Mal den Titel zu holen. FCK-Trainer Philip Kruppe hat die Finalrunde am Sonntag als nächstes Etappenziel ausgegeben und seine persönlichen Favoriten ausgemacht: „Für mich zählen der ETB, Niederwenigern, Frohnhausen Überruhr und Burgaltendorf zum Kreis der Titelanwärter.“

Sertac Tepe ist mit DJK Sportfreunde Katernberg am finalen Wochenende noch im Rennen. Foto: Michael Gohl

Auch drei Kreisligisten in der Endrunde vertreten

Bunt gemischt ist die Gruppe 2, wo sich Oberligist Sportfreunde Niederwenigern, Bezirksligist DJK SF Katernberg und zwei A-Kreisligisten miteinander messen. RuWa Dellwig, in der Meisterschaft klarer Aufstiegsfavorit, bietet gute Fußballer auf, die auch schon höher gespielt haben. RuWa-Trainer Johann „Hansi“ Wüst hofft, dass seine Truppe auch noch am Finaltag vertreten ist: „Für meine Mannschaft wäre es überragend, wenn wir weiterkämen.“ Die ESG 99/06 hat in der Zwischenrunde mit dem Gruppensieg ein Ausrufezeichen gesetzt.

ESC-Coach Behnke setzt auf die Tagesform

Interessant wird es auch in Gruppe 3 mit dem Landesligisten ESC Rellinghausen, dem souveränen Bezirksliga-Spitzenreiter BG Überruhr, dessen Liga-Rivalen Adler Union Frintrop und mit dem A-Kreisligisten Bader SV, der zuvor mehrere höherklassige Teams ausgeschaltet hat. ESC-Coach Sascha Behnke, der auf seinen Stammtorwart verzichten muss, will unter die Top Acht: „Wir haben eine machbare Gruppe erwischt. Es wird auf die Tagesform ankommen.“

Essen Turnierfahrplan am Wochenende Gruppe 1 FC Kray, VfB Frohnhausen, FSV Kettwig, ETB Schwarz-Weiß (Sa., 13 Uhr). Gruppe 2 DJK SF Katernberg, ESG 99/06, RuWa Dellwig, SF Niederwenigern (Sa., 13.30 Uhr). Gruppe 3 BG Überuhr, ESC Rellinghausen, Bader SV, Adler Union Frintrop (Sa, 17 Uhr). Gruppe 4 SC Werden-Heidhausen, SV Burgaltendorf, Tusem Essen, Heisinger SV (Sa., 17.30 Uhr). Endrunde Die qualifizierten acht Teams spielen in zwei Gruppen. Danach folgen die Platzierungen ausgespielt (So., 12-18 Uhr).

Als Titelanwärter wird auch in diesem Jahr der Landesligist SV Burgaltendorf gehandelt. Den Burgaltendorfern gelang es 2018 als erste Mannschaft überhaupt, den Titel zu verteidigen. Sie bekommen es mit drei Bezirksligisten zu tun: Tusem, SC Werden-Heidhausen und Heisinger SV. Jörg Oswald, Sportlicher Leiter des SVA, freut sich auf das Kräftemessen mit den Kontrahenten: „Wir wollen die Finalrunde erreichen, müssen dafür aber sicherlich wieder eine gute Leistung abliefern.“