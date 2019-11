Essener Degenfechterinnen kehrten als Vizemeister heim

Erfurt. Bettina Graf, Frauke Hohlbein und Kerstin von Troll standen wie im Vorjahr im Finale, mussten sich aber dort knapp 4:5 geschlagen geben.

In einem sehr stark besetzten Turnier holten sich die drei Essener Degen-Fechterinnen Frauke Hohlbein, Bettina Graf und Kerstin von Toll den Titel „Deutscher Vizemeister Damendegen“ in der Seniorenklasse. Bereits im letzten Jahr ging der Vize-Titel in die Stadt an der Ruhr, in diesem Jahr hätte es sogar fast zum Sieg gereicht. Im thüringischen Erfurt duellierten sich die acht besten deutschen Mannschaften, dabei treten jeweils Dreier-Teams gegeneinander an. Es wurde abwechselnd gefochten, mit fünf Siegen ist der Mannschaftskampf gewonnen.