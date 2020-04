Essener Spendenportal hat schon über 100.000 Euro gesammelt

Essen. Hilfsprojekt des Essener Fußball-Kreisligisten TC Freisenbruch funktioniert überraschend gut.. Kreativität der Vereine ist keine Grenze gesetzt.

Die Spendenplattform www.geisterspieltickets.de, vom Essener Fußball-Kreisligisten TC Freisenbruch ins Leben gerufen, ist ein Renner. Die Vereine haben dort die Möglichkeit, virtuelle Eintrittskarten zu verkaufen, um den Einnahmeverlust durch die Spielausfälle etwas zu kompensieren. Innerhalb von rund drei Wochen haben sind bereits 780 Vereine angemeldet, die gemeinsam schon über 100.000 Euro gesammelt haben (104.905,12 Euro/Stand 22.04.2020).

„Wenn die Saison abgebrochen wird, fehlen uns mindestens 2000 Euro in der Kasse“, rechnet Projektleiter Gerrit Kremer für „seinen“ TC Freisenbruch vor. „Wir sind vom Erfolg unserer Idee überrascht und freuen uns, dass wir so vielen Vereinen in der schweren Zeit helfen können“, berichtet Projekt-Initiator Peter Wingen. Auch Rot-Weiss Essen hat diesen Weg eingeschlagen und verkauft virtuelle Tickets.

Im internen Ranking liegt Klub aus Zwickau vorn

Die Vereine können sich kostenlos auf der Webseite www.geisterspieltickets.de anmelden und innerhalb von wenigen Minuten einen kleinen Online-Shop erstellen und dort virtuelle Waren verkaufen. Der Kreativität der Vereine ist dabei keine Grenzen gesetzt. So bietet die FSV Werdohl ein All Inclusive-Ticket mit Eintrittskarte, Bier, Würstchen und einer Kiste Pils für die Mannschaft für 25 Euro an.

Im internen Ranking des Geisterspielticket-Shops liegen der VfB Empor Glauchau und die SV Lok Glauchau – Niederlungwitz (bei Zwickau) auf Platz eins. Die beiden Vereine haben sich während der Corona-Krise zusammengeschlossen und haben gemeinsam schon 2500 Euro an Spenden gesammelt. An drei rangiert die DJK TuS Rotthausen aus Gelsenkirchen.

Mehreinnahmen fließen in Spenden-Initiative

„Die Vereine können die Einnahmen als Spende verbuchen“, erklärt Gerrit Kremer. Die Einnahmen werden jeweils am Monatsende überwiesen. Sollten die von den Einnahmen einbehaltenen Betriebskosten der Online-Plattform die tatsächlichen Kosten übersteigen, wird mit den Mehreinnahmen die Spenden-Initiative #WeKickCorona der Bundesliga Stars Leon Goretzka und Joshua Kimmich finanziell unterstützt.

„Kirchturmdenken können wir uns während der Corona-Krise nicht leisten. In dieser schweren Zeit sitzen wir alle im gleichen Boot und müssen zusammenhalten“, erklärt Programmierer Peter Wingen.

Nach rund drei Wochen sind nicht nur Fußballvereine dabei, sondern Vereine aus allen Sportarten und auch Karnevals- oder Schützenvereine.

Infos: 0151-153 08 604, presse@tc-freisenbruch.de oder www.geisterspieltickets.de