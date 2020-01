Essener Tischtennis-Nachwuchs hat es nicht leicht

Eine Woche nach den Damen und Herren ermittelt der jüngste Tischtennis-Nachwuchs am Wochenende in Büren seine westdeutschen Schüler-Meister. Wie bei den „Großen“ haben sich dafür mit Leni Kästner (TV Kupferdreh) und Melvin Lehnen (Tusem) lediglich zwei Essener qualifizieren können. Immerhin, müsste man sagen, denn als im Dezember die Titelkämpfe der Jugend stattfanden, waren - erstmals überhaupt! - keine Spielerin und kein Spieler aus Essen dabei.

Die sich daraus ergebende Frage, ob es mit dem Nachwuchs aus dem Kreis Essen wirklich so schlecht bestellt ist, kann man so einfach jedoch nicht beantworten. Unbestritten ist einerseits, dass in allen Sportarten immer weniger Jugendliche den Weg in die Vereine finden. Der seit 2018 amtierende Kreisjugendwart Robin Wolter, Nachfolger des über viele Jahre tätigen Stephan Verhoven, gibt außerdem zu bedenken, dass „viele Vereine sehr wohl gute Jugendarbeit leisten, auch wenn sich das nicht bezüglich der Zahl besonders leistungsstarker Spielerinnen und Spieler niederschlägt.“

Trainingsstrukturen und Rahmenbedingungen reichen oft nicht

Was die breitensportlichen Aktivitäten angeht, zeigt er sich sogar optimistisch. „Es ist zwar unbefriedigend, dass nur sechzehn der einunddreißig Vereine dem Nachwuchs gebührende Aufmerksamkeit schenken, aber hier wird wirklich viel getan, doch die Trainingsstrukturen und Rahmenbedingungen reichen oft nicht, um Talenten den Weg nach ganz oben zu ermöglichen.“ Im Mannschaftssport bietet sich ohnehin ein wesentlich anderes Bild. Sowohl bei den Mädchen, als auch bei den Jungen spielt Tusem in der NRW-Liga, der höchsten Spielklasse, als derzeitige Tabellendritte eine gute Rolle.

Und auf Bezirksebene ist Essen in den verschiedenen Altersklassen immerhin mit elf Teams vertreten. „Es wäre demnach unfair, den Erfolg der Jugendarbeit in den Vereinen allein daran festzumachen, wie viel Mädchen und Jungen sich für westdeutsche Meisterschaften qualifizieren können“, will Robin Wolter die zweifellos bestehenden Probleme nicht kleinreden, sieht aber keineswegs schwarz für die Zukunft.