ETB Miners gegen Dorsten erinnert an große Zeiten

Die Erinnerung verblasst ein wenig nach den vielen Jahren im Krisenmodus: Die ETB Wohnbau Miners steigen erneut ab – in ihrem ersten Jahr als Nachfolgeorganisation der insolventen Baskets, die es einst fast bis ins Halbfinale der Pro A-Playoffs geschafft hätten. Diese Bundesliga-Zeiten werden schmerzlich vermisst, ob das Heimspiel an diesem Samstag gegen die BG Dorsten (19.30 Uhr) an alter Bundesliga-Wirkungsstätte Hallo wirklich Linderung verschafft, ist fraglich.

Auch BG Dorsten hat die Playoffs verpasst

Nun denn, so soll es sein. Noch einmal Hallo-Luft schnuppern. Im Vorfeld der Saison hatte man mit der Austragung einiger Heimspiele in Stoppenberg dokumentieren wollen, dass man es zurück nach oben schaffen wolle. Nun, der Scherbenhaufen ist nur noch weiter angewachsen. Die Miners stehen als Absteiger in die Zweite Regionalliga fest. Ein Neuaufbau, an dem sich die Essener schon lange versuchen, wird dauern. Wenn er denn überhaupt gelingt.

Gegen die BG Dorsten, die den Klassenerhalt geschafft, die Playoffs aber auch verpasst hat, geht es dennoch um ein wenig mehr als nur die eigene Jugend weiterzuentwickeln und so die Basis für die kommende Spielzeit eine Klasse tiefer zu legen. Gegen Dorsten soll noch mal ein Sieg her. Doch keine Frage – der große Druck ist raus. Für beide Teams geht es um nichts mehr. „Die Rückkehr ans Hallo ist eine tolle Gelegenheit für alle Fans aus Essen und Dorsten, nochmal auf der großen Bühne einen schönen Basketballabend zu verbringen“, so ETB-Trainer Dhnesch Kubendrarajah.

Point Guard Chris Alexander noch fraglich

Das bringt die aktuelle Situation wohl ganz gut auf den Punkt. Der Tabellenzwölfte reist mit Verletzungssorgen nach Essen, viele Leistungsträger der gegenüber der Hinrunde veränderten Mannschaft hatten zuletzt passen müssen. „Wir müssen einfach abwarten, wer alles dabei ist und was uns erwartet“, so Kubendrarajah entspannt. Er hat ja ohnehin keinen Einfluss darauf.

Der Coach hofft dagegen auf den Einsatz seines Point Guards Chris Alexander, der am vergangenen Wochenende in Köln böse umgeknickt war. Für ihn wird es tatsächlich noch mal emotional – noch einmal werden vor allem bei ihm die Erinnerungen an große Abende am Hallo wach werden. Lang, lang ist’s her.