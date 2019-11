ETB Miners im freien Fall: Der nächste Abstieg steht bevor

Ist schon alles aus und vorbei? Nach der Hinrunde könnte man ein solches Fazit als deutlich verfrüht abtun. Doch wie realistisch ist der Klassenverbleib der ETB Wohnbau Miners in der Ersten Basketball-Regionalliga? Die Hinrunde beendeten die Essener mit einer erneut deutlichen Niederlage, gegen den Deutzer TV hieß es am Ende 56:78 (30:47).

Die Bilanz ist traurig und bitter: 0:13. Und weil Kellerkind Wulfen in Haspe gewann (98:69), sind es nun schon fünf Siege Rückstand auf das rettende Ufer. Realistisch gesehen, lässt das nur einen Schluss zu: Der ETB steht vor einem erneuten Abstieg.

Personelle Veränderung bringen keine Besserung

Der mit Vorfreude angegangene Neustart ist gescheitert. Das muss man nach dieser katastrophalen Hinrunde, in der nicht nur Veränderungen im Kader vorgenommen werden mussten, sondern auch auf der Trainerbank, konstatieren. Verletzungspech hin oder her. Gegen Deutz kehrte Jason Isanza nach Krankheit zurück, Noah Westerhaus ist wieder eine feste Größe. Damit hatte Interimstrainer Björn Barchmann einige Optionen mehr für die wichtige Partie gegen die Kölner, doch die Miners hatten dem tollen gegnerischen Teamgeist nicht entgegenzusetzen.

Chris Alexander allein kann es auch nicht richten bei den Miners. Foto: Michael Gohl

Die zarte Entwicklung des Teams unter Barchmann ist verkümmert. Man hatte fast den Eindruck, als sei das alles eine Spur zu schnell für die Miners. Deutz spielte sich immer wieder mit flotten Pässen in die Zone und vollendete sicher. Das 11:5 für die Gäste war ein erster Meilenstein, Deutz schraubte das Ergebnis bis zur Pause über 25:15 (10.) und 40:20 (17.) in die Höhe, auch wenn ein Buzzerbeater von Yannick Tauch seine Mannschaft noch einmal ein Stückchen heranbrachte (30:47).

Erschreckende Trefferquote von nur 22,9 Prozent

Die bittere Statistik dazu: Erschreckende 22,9 Prozent aller Versuche aus dem Feld fanden ihr Ziel, bei den Gästen aus der Domstadt waren es starke 51,4 Prozent. Die zweite Halbzeit? Dasselbe Bild. Deutz dominierte, spielte sicher. Die Kölner banden alle Spieler auf dem Feld in ihre Aktionen ein, für die Miners war dies an diesem Abend nicht zu kontrollieren. Die schwarz-weißen Angriffe mündeten meist in überhastete Abschlüsse, immer wieder von jenseits der Dreier-Linie, trotz einer Quote von nur 15,9 Prozent. Mit 32 Versuchen hatten die Miners am Ende sechsmal mehr von Downtown geworfen als Deutz.

Die Pleite veranschaulicht, warum der ETB abgeschlagenes Schlusslicht der Tabelle ist und sich für einen weiteren Abstieg rüsten muss. Björn Barchmann war bedient: „Wir haben kaum etwas von dem umgesetzt, was wir im Training einstudiert hatten. Deutz hat den Ball sehr gut bewegt, gegen einen solchen Gegner hat man nur eine Chance, wenn man in der Defense voll da ist. Das war bei uns nicht der Fall.“

Erfolg im WBV-Pokal gegen Oberligisten ist kein Trost

Immerhin: Mit einem 76:68 im WBV-Pokal gegen Oberligist TG Düsseldorf hatte der ETB tags zuvor die nächste Runde erreicht. Ein schwacher Trost - wenn überhaupt.

So haben sie gespielt

ETB Miners - Deutzer TV 56:78 (30:47).

ETB: Alexander (16), Tauch (9), Bakkali (9), Michael Möbes (8), Westerhaus (4), Hamad (4), Moukas (3), Isanza (3), Plescher, Probic.

Die Viertel: 15:25, 15:22, 17:20, 9:11.