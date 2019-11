ETB Miners wollen die Tabelle ausblenden

Manchmal muss man sich von dem befreien, was einen bedrückt. Was vielleicht hemmt, einen zu viel nachdenken lässt. Ob es hilft? „Es ist uns egal“, gab Björn Barchmann jedenfalls fast schon trotzig zu Protokoll, angesprochen auf das Tabellenbild der Ersten Basketball-Regionalliga. Dort stehen seine ETB Wohnbau Miners noch ohne Erfolgserlebnis am Tabellenende, dabei ist die Hinrunde schon (fast) vorbei. Natürlich ist der Abstand zum rettenden Ufer entsprechend groß, vier Siege sind es. Klassenerhalt? Fragwürdig. Vielleicht ist es also eine gute Idee, das Gesamtbild und all das, was war, auszublenden. Einfach Basketball zu spielen.

Deutzer schafften Anschluss ans Mittelfeld

Zum Abschluss der Hinrunde kommt der Deutzer TV an diesem Samstag in die heimische Helmholtzhalle (19.30 Uhr). Die Kölner haben in den vergangenen Wochen geschafft, woran die Miners bislang erfolglos gearbeitet haben, sie haben den Anschluss ans Mittelfeld der Liga hergestellt. Ein neuformiertes Team hatte so seine Anlaufschwierigkeiten, fünf Pleiten standen nach den ersten fünf Spielen zu Buche, aus den weiteren sieben Partien holte Deutz dann fünf Siege. Zuletzt bekam die BG Hagen zu spüren, dass die Domstädter so richtig ins Rollen gekommen sind, Deutz feierte mit dem 98:70 gar einen Kantersieg.

In Essen will man – nachdem man jüngst die beiden letzten Spiele der Hinrunde gegen Grevenbroich (83:97) und eben nun Deutz als wegweisende Duelle auf Augenhöhe bezeichnet hatte – nur noch auf sich selbst schauen. „Für uns steht die Entwicklung als Mannschaft weiterhin im Mittelpunkt“, so Interimscoach Björn Barchmann. Die hatte in den vergangenen Wochen ein wenig an Fahrt aufgenommen – allein für einen Sieg reichte es bislang noch nie. Gegen die BG Dorsten musste man sich knapp geschlagen geben, gegen Spitzenteam Rhöndorf überzeugte der ETB über drei Viertel, gegen Grevenbroich eine Halbzeit. Zu wenig. Es fehlt (noch) die Konstanz über 40 Minuten.

Jason Isanza kehrt ins Team zurück

Helfen könnte, dass der zuletzt erkrankte Jason Isanza zurück ins Team kehrt und Noah Westerhaus, der viele Wochen verletzt ausgefallen war, zuletzt in Grevenbroich über gut 34 Minuten belastet werden konnte, für starke 18 Punkte verantwortlich zeichnete – und vier von sieben Versuchen von Downtown (57,1 Prozent) versenkte. Barchmann: „Wir haben wieder mehr Optionen. Trotzdem setzen uns die Ausfälle von Jari Beckmann und Jonathan Broer weiter sehr zu. Unsere Rotation ist klein, das macht uns anfälliger in Phasen des Spiels, in denen es mal nicht so läuft. Das hat uns zuletzt Siege gekostet.“ Gegen Deutz wollen sich die Miners nun endlich einmal ins Ziel retten.