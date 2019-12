ETB Wohnbau Miners verabschieden sich sieglos in Winterpause

Sieglos verabschieden sich die ETB Wohnbau Miners in die Weihnachtspause: Die Essener unterlagen in der 1. Basketball-Regionalliga vor heimischem Publikum der BBG Herford am Ende klar mit 66:97 (35:43). Über drei Viertel bot das Team von Co-Trainer Dhnesch Kubendrarajah - er vertrat Interimsheadcoach Björn Barchmann an der Seitenlinie - dem Gegner Paroli, dann musste der ETB abreißen lassen.

Die Schlüsselszene in der Helmholtz-Halle: Beim Stand von 54:64 war es der ETB, der den letzten Angriff des dritten Viertels vortragen durfte. Es war die Chance, in Schlagdistanz zu bleiben. Doch statt zu verkürzen, verloren die Miners den Ball - die Konsequenz: das fünfte Foul gegen Noah Westerhaus, das die Gäste beim schnellen Umschalten geschickt ziehen konnten.

Westerhaus war bis zum Ausscheiden eine Stütze im Team

Westerhaus war an diesem Abend eine große Stütze der Miners, hatte bis zu dieser 30. Minute bereits ein starkes Double-Double gebucht (14 Punkte, 10 Rebounds). Sein Fehlen im Schlussabschnitt machte sich mit Minute 31 bemerkbar, schnell stellte Herford auf 81:58 (35.) und damit die Weichen endgültig auf Auswärtssieg.

Bis zu eben dieser 30. Minute hatten die Fans ein packendes, ausgeglichenes Duell gesehen, in dem sich die Miners nicht hatten abschütteln lassen. Und nicht nur das: In der 18. Minute hatte Westerhaus die Schwarz-Weißen mit seinem dritten Dreier an diesem Abend sogar in Führung gebracht (35:34). Auch wenn sie nicht lange Bestand haben sollte, dokumentierte dieses Zwischenresultat doch recht anschaulich, dass der Leistungsunterschied zwischen dem abgeschlagenen Liga-Schlusslicht und dem Tabellenvierten aus Herford lange Zeit nicht all zu groß war.

Mit Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden

Der ETB verteidigte entschlossen und spielte offensiv den Ball schnell durch die eigenen Reihen. Geschwächt durch den Ausschluss von Westerhaus war dies für das Team von Kubendrarajah nicht mehr zu erhalten. Der Co-Trainer konnte und wollte nicht alles kritisieren: „Mit unserer Leistung in der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir haben gut verteidigt und im Angriff sehr strukturiert gespielt.“

Auch Dhnesch Kubendrarahjah hatte das fünfte Foul als spielentscheidende Szene ausgemacht: „Ohne ihn konnten wir im Angriff keine Gefahr von außen mehr ausstrahlen. Die Räume unter den Körben hat Herford Herford sehr geschickt verengt.“

So haben sie gespielt

ETB - Herford 66:97 (35:43).

Die Viertel: 18:21, 17:22, 19:23, 12:31.

ETB: Alexander (30), Westerhaus (14), Bakkali (12), Michael Möbes (4), Tauch (2), Moukas (2), Kröckert (2), Broer, Pobric.