FC Kray darf gegen Niederwenigern nicht zu überheblich sein

FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern (15 Uhr, Buderusstraße)

Der FC Kray will endlich wieder einen Dreier einfahren. Gegen die Sportfreunde Niederwenigern ist jedoch Vorsicht angesagt. Zwar hat das Tabellenschlusslicht nur fünf Punkte auf dem Konto, doch vor zwei Wochen ist bereits der ETB Schwarz-Weiß Essen an dieser Aufgabe gescheitert und kam nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Dementsprechend sind die Krayer auch gewarnt. „Wenn wir irgendwie meinen, dass die drei Punkte eingeplant sind, werden wir böse bestraft“, hebt auch Trainer Philip Kruppe den mahnenden Zeigefinger. „Ich kenne sie sehr gut und weiß, dass sie sehr unangenehm sein können. Wenn wir ein paar Prozent weniger geben, werden wir nichts holen.“

Unangenehmer Gegner

Zumal mit Yassine Bouchama einer der torgefährlichsten Krayer gelbgesperrt nicht dabei sein wird. Auch die verletzten Amin Ouahaalou, Patryk Niedzicki und Philipp Demler sind nicht im Kader. Soufian Rami hat eine Schwellung am Knöchel und ist derzeit noch fraglich.

Ob dadurch Luca Kazelis - im Winter immerhin von Niederwenigern an die Buderusstraße gewechselt - in die Startelf rücken wird, lässt Kruppe offen: „Mit Sicherheit wird er heiß sein. Wir werden schauen, was gegen diesen Gegner am meisten Sinn macht.“

Kleines Essener Derby

Außerdem ist es auch ein kleines Essener Derby. Beide Platzanlagen liegen gerade einmal zehn Kilometer auseinander, und Niederwenigern gehört zum Fußballkreis Essen. Kruppe: „Niederwenigern hat immer viele Zuschauer. Wir hoffen auf eine ordentliche Kulisse.“