FC Kray ist nach Finalsieg über ETB Essener Hallenkönig

Der FC Kray setzte sich bei der 26. Auflage der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am Hallo im Finale der gegen den Liga-Konkurrenten ETB Schwarz-Weiß mit einem 4:3-Sieg zum vierten Mal nach 2001, 2006 und 2012 die Hallenkrone. Im gesamten Turnierverlauf verlor der neue Hallenkönig nicht ein Spiel.

Für den ETB muss sich dieses Endspiel wie eine Fortsetzung des Turniers im vergangenen Jahr angefühlt haben: Bereits 2019 erreichte der Oberligist das Finale, musste sich aber dem VfB Frohnhausen denkbar knapp mit 6:8 nach Neunmeterschießen geschlagen geben. Somit wartet der Essener Traditionsverein weiterhin auf den ersten Titel beim Budenzauber.

Beste Spieler des Turniers: Die Krayer Yassine Bouchama (l.) und Ilias Elouriachi mit OB Thomas Kufen. Foto: Michael Gohl

FC Kray erwischte einen Blitzstar und führte mit 4:0

Das Endspiel versprach viel Spannung und Dramatik: Immerhin trafen zwei Liga-Konkurrenten aufeinander. Vom eigenen Anhang mit Trommeln lautstark angefeuert, erwischte Kray einen Blitzstart und ging bereits nach 23 Sekunden durch Ilias Elouriachi mit 1:0 in Führung. Die erste Unaufmerksamkeit der Schwarz-Weißen war postwendend bestraft worden. Der ETB fand in der Anfangsphase überhaupt nicht statt. Kray dominierte und lag bereits nach knapp zehn Minuten mit 4:0 in Front. Kamil Poznanski und ein Doppelpack von Girolamo Tomasello, der vor der Saison von ETB nach Kray gewechselt war, brachten das Team von Coach Philip Kruppe früh auf die Siegerstraße.

Es roch nach einer Demütigung für die Mannen vom Uhlenkrug. Doch so einfach wollten sie es dem FCK dann doch nicht machen. Begünstigt von zwei Zeitstrafen gegen Kray, kämpfte sich der ETB zurück und verkürzte innerhalb weniger Minuten auf 3:4. Sekunden vor Schlusspfiff, hatte die Truppe von Trainer Ralf vom Dorp sogar die Möglichkeit zum Ausgleich.

Verdienter Erfolg für die dominierende Mannschaft

Insgesamt krönte sich der FC Kray dann aber verdient zum Hallenstadtmeister. Die kompletten drei Wochen war die Kruppe-Elf das beste Team und überzeugte mit großer individueller Klasse und filigranen Kabinettstückchen. Das einzige Spiel, dass die Krayer nicht erfolgreich gestalten konnten, war das torreiche 4:4-Remis in der Endrunde gegen den Vorjahressieger VfB Frohnhausen.

Bester Torhüter: Kai Gröger vom ETB Schwarz-Weiß Foto: Michael Gohl

Trainer Kruppe strahlte stolz: „Das haben wir uns erarbeitet. Wir waren die dominierende Mannschaft im Turnier. Im Endspiel haben wir es in den letzten Minuten zu spannend gemacht, weil wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt haben.“

Kruppe feierte schon seinen zweiten Hallentitel als Trainer, 2018 hatte er schon den SV Burgaltendorf zum Triumph geführt.

Ein stolzes Preisgeld von 3000 Euro

Kray sicherte sich durch den Finalsieg ein stolzes Preisgeld von 3000 Euro. Alle Preise, die an die besten acht Teams verteilt wurden, übergab Oberbürgermeister Thomas Kufen höchstpersönlich.

In der Finalrunde wussten neben den beiden Finalteilnehmer auch noch weitere Teams zu überzeugen. So belegte der Kreisliga-Spitzenreiter RuWa Dellwig den siebten Platz und wies im letzten Spiel sogar den Landesligisten ESC Rellinghausen in die Schranken. Die wahrscheinlich größte Überraschung war aber Adler Union Frintrop. Die Frintroper kassierten am Finaltag nur eine Niederlage (1:4 gegen ETB).

Erfolgreichster Torschütze: Issa Issa vom VfB Frohnhausen Foto: Michael Gohl

Fairplay-Pokale für Adler Union Frintrop und Tusem

Den fünften Platz sicherte sich Adler Union durch einen deutlichen 7:1-Sieg gegen Tusem Essen. Neben einem Preisgeld von 875 Euro wurden das Team von Coach Marcel Cornelißen und der Tusem mit den Fairplay-Pokalen ausgezeichnet.

Die meiste Stimmung in Stoppenberg machten die Zuschauer des Bezirksligisten DJK Sportfreunde Katernberg. Der vierte Platz war die Belohnung für eine engagierte Leistung der Sportfreunde auf und abseits des Parketts.