Crash Eagles Kaarst - SHC Rockets Essen 8:5

Der Finalauftakt ist dem SHC Rockets Essen misslungen: Mit 5:8 muss sich der Skaterhockey-Bundesligist im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie bei den Crash Eagles aus Kaarst geschlagen geben.

Dabei sah es lange Zeit für die Gäste nicht schlecht aus, wie SHC-Teamleiter Thomas Böttcher erzählte: „Wenn wir cleverer gespielt hätten, dann wäre auch ein Sieg drin gewesen. Aber letztendlich hat nicht jeder seine volle Leistungsfähigkeit abgerufen.“

Das erste Spieldrittel gehörte den Essener Raketen, die mit einer 4:1-Führung in die Pause gingen. „Wir haben eine richtig gute erste halbe Stunde gespielt“, freute sich auch Böttcher. Doch im Mitteldrittel kam der amtierende Deutsche Meister aus Kaarst auf 5:5 heran, und so versprach der finale Spielabschnitt noch einmal besonders spannend zu werden. „Die Schlüsselszene war dann im letzten Drittel, als beide Teams eine Strafe bekommen haben“, analysierte der Teamchef und lobte die Gastgeber für ihre Kaltschnäuzigkeit im Drei-gegen-Drei-Spiel: „Innerhalb von 36 Sekunden macht Kaarst zwei Tore und zieht dadurch mit 7:5 davon.“

Kaltschnäuzigkeit im Drei-gegen-Drei-Spiel

In den letzten Minuten drehten die Rockets noch einmal auf und versuchten das Spiel zu drehen, scheiterten aber meist am starken Eagles-Goalie. Trotz der Pleite zeigte sich Teamchef Böttcher begeistert von der ersten Finalpartie: „Das war ein richtig gutes Spiel und wahrscheinlich das beste, das ich in den vergangenen zwei Jahren in dieser Sportart gesehen habe. Kaarst hat natürlich auch eine brutal starke Mannschaft.“

Nun heißt es beim SHC „Mund abwischen“, wie Böttcher betonte, denn bereits am kommendem Samstag steht die zweite Finalpartie in der Wohnbau Hockey Arena an der Raumerstraße auf dem Programm (18 Uhr). Dann steht auch Kapitän Daniel Breves nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung.

Daniel Breves ist im zweiten Spiel wieder dabei

Ganz zur Freude vom SHC-Teamleiter, denn: „Seinen Ausfall haben wir in Kaarst natürlich auch zu spüren bekommen.“ Ein Heimsieg ist Pflicht, wenn die Titelträume der Essener weiterleben sollen. Das weiß auch der Vereinsvorsitzende: „Unser Fokus liegt auf Samstag. Diese Woche müssen wir ordentlich trainieren. Natürlich stehen wir mehr unter Druck. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um ein drittel Spiel zu erreichen.“

Drittel: 2:4, 3:1, 3:0

Rockets-Tore: Schneider (2), Bürgers, Dambacher, Lenz

Strafen: Kaarst 6 Minuten, Essen 4 Minuten

Zuschauer: 550