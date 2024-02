Fußball Fußballerinnen der SGS Essen bringen FC Bayern in Bedrängnis

München Die SGS Essen lieferte dem Tabellenführer der Frauen-Bundesliga eine Halbzeit lang einen großen Kampf. Am Ende aber stand ein 0:2.

Die Fußballerinnen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg liefern sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel. Die Wolfsburgerinnen hatten am Samstag mit dem 9:1 beim 1. FC Nürnberg die Tabellenspitze erobert, auf die die Münchenerinnen am Sonntag zurück kletterten. Das 2:0 (0:0) gegen die SGS Essen war jedoch ein hartes Stück Arbeit.

„Die erste Halbzeit war enttäuschend“, sagte Bayern-Kapitänin Glodis Viggosdottir. Die Isländerin und ihre Teamkolleginnen wurden kalt erwischt: „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass Essen mit so viel Energie aufläuft.“ Auch Jovana Damnjanovic staunte: „Respekt für Essen. Das war eine starke Vorstellung.“ Viggosdottir und Damnjanovic waren die Spielerinnen, die in der zweiten Halbzeit die Tore für den Titelverteidiger erzielten und damit die Erlösung bringen sollten. Doch im ersten Durchgang deutete noch nicht viel auf einen Erfolg hin.

SGS Essens Kowalski: Nervig und enttäuschend

Wenn die Münchenerinnen und die SGS Essen aufeinandertreffen, dann ist das auch immer eine Begegnung mit der Vergangenheit. Auch wenn Spielerinnen wie Linda Dallmann oder Lea Schüller schon länger das Münchener Trikot tragen, sind die Zeiten, als sie in Essen zu Nationalspielerinnen wurden, unvergessen. In der Gegenwart starteten Dallmann und Schüller am Sonntagnachmittag gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet als klarer Favorit: seit 30 Bundesligaspielen ungeschlagen, die letzten neun Duelle gegen die SGS wurden gewonnen. Doch die Essenerinnen starteten frech und ohne Ehrfurcht und übernahmen zunehmend das Kommando. Natasha Kowalski (24.) und Laureta Elmazi (32.) prüften Bayerns Torfrau Maria Luisa Grohs. Das Team von Trainer Markus Högner spielte unbequem und bereitete dem Gastgeber auf dem vereinseigenen Campus Probleme. Zumindest stolze 45 Minuten lang.

Dann fand der Titelverteidiger zu alter Stärke zurück. Viggosdottir traf nach einem Freistoß mit dem Kopf (54. Minute), Damnjanovic nach sehenswertem Querpass (79.). Essens Natasha Kowalski war frustriert: „Das Ergebnis ist nervig und enttäuschend. Ich fühle mich gerade etwas leer.“

