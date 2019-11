Grashof RC erobert die Tabellenspitze

Grashof RC - RSV Köln ll 35:8 (21:8).

Im ersten Heimspiel der Spielzeit empfing der Grashof RC die Reserve des RSV Köln zum Topspiel. Und es hätte nicht besser laufen können für den Essener Rugby-Regionalligisten: Der GRC siegte im Prestigeduell mit 35:8, holte im vierten Saisonspiel den vierten Sieg und steht in der Tabelle nun vor den Kölnern an der Spitze - obwohl der RSV eine Partie mehr absolviert hat. Vereinschef Frank Haberland zeigte sich anschließend „sehr zufrieden.“ Nicht nur aufgrund einer „starken Leistung gegen unseren größten Konkurrenten im Titelkampf“, sondern auch wegen der „prächtigen Stimmung im Team.“

Beim GRC wächst richtig etwas zusammen

Mit einem 25 Mann starken Kader warteten die Überruhrer gegen Köln auf. „Das habe ich selten erlebt. Hier wächst richtig etwas zusammen“, schwärmte Haberland. Auf dem Rasen rissen die Gastgeber von Beginn an die Spielkontrolle an sich. Nach fünf Minuten legte Louis Bobslaw einen Versuch zur Essener Führung. Bis zur Pause erhöhte der GRC auf 21:8. Den Kölnern gelang ebenfalls ein Try, da sie nach einer Gelben Karte gegen Martin van Halteren in Überzahl agierten.

Doch es sollte ihr einziger Versuch an diesem Nachmittag bleiben. Derweil legte Grashof im zweiten Durchgang nach. Noah Dussoye und Hannes Schlakwyk sicherten den Essenern den offensiven Bonuspunkt, der ihnen letzten Endes die Tabellenführung bescherte. Somit scheint der GRC gewappnet für das nächste Topspiel. Am kommenden Samstag kommt der Tabellendritte TuS Düsseldorf ll zum letzten Spiel vor der Winterpause nach Überruhr.